A tu Salud y Cecodap llevan salud mental y bienestar a escuelas venezolanas

Prensa. Sasha Ackerman.

A tu Salud y Cecodap, en alianza estratégica, llevarán adelante “Juntos Crecemos”, una campaña que permitirá llevar apoyo psicológico, orientación en salud y atención médica gratuita a las familias de unidades educativas adscritas a Fe y Alegría. A través de las 4 jornadas propuestas para este 2026 el objetivo es alcanzar a unas 5 mil familias.





“Se trata de una iniciativa de responsabilidad social sin precedentes que busca sembrar y contribuir a la salud mental y el bienestar en general de los venezolanos, para atender las necesidades y preocupaciones que más aquejan hoy a nuestra sociedad, en donde todo se gesta: en la infancia y el hogar. Buscamos promover un ambiente escolar y familiar seguro al ofrecer herramientas de prevención y salud mental”, explicó María Laura García, periodista especializada en la fuente de salud y creadora de la marca multiplataforma A tu salud.





El programa de actividades fue diseñado para responder y atender el incremento en casi 3% entre 2024 y 2025 de problemas de salud mental que ha venido registrando Cecodap en el ámbito escolar, principalmente de alteraciones del estado de ánimo con presencia de emociones como tristeza, angustia, irritabilidad y ansiedad; así como el aumento de casos de bullying violencia intraescolar y en el seno familiar.

Por ello, las actividades abarcan temas de importancia colectiva en el ámbito psicológico, promover educación para la prevención de la salud mental en niños, niñas, adolescentes, representantes y docentes.





La primera jornada, que contará con más de 30 profesionales de la salud, se realizará el 13 de febrero en La Salle de Tienda Honda. A partir de las 8:30 de la mañana se brindarán jornadas de atención individual y familiar; posteriormente se ofrecerán talleres y actividades para abordar temas de relevancia en el ámbito educativo y ofrecer herramientas para toda la familia sobre relaciones en la adolescencia para adultos, en caso de acoso escolar, formación en salud mental y autocuidado para adultos, formación sobre crianza respetuosa para adultos, orientación en salud para promover el autocuidado y la prevención, manejo de emociones para niños y niñas y para

adolescentes.





"La materialización de este esfuerzo en salud mental no habría sido posible sin el compromiso financiero y la visión de Granos Pantera. En un contexto donde las ideas requieren de recursos sólidos para generar impacto, la empresa se ha convertido en el aliado estratégico fundamental, permitiendo que la labor social de CECODAP y la plataforma de A Tu Salud pasen del proyecto a la acción. Al asumir el costo de esta iniciativa, Granos Pantera no solo ejerce una responsabilidad social ejemplar, sino que se consolida como el motor que permite cristalizar soluciones reales para el bienestar de los venezolanos, demostrando que su apuesta por el país va mucho más allá de la nutrición. Se suma además Venemergencia con jornadas de asistencia médica gratuita."