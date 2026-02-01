UltraZonido abre una nueva etapa con su nuevo single y video “Para Ti”

Prensa. Cresta Metálica.
La banda venezolana de Rock, UltraZonido (UZO), presenta su nuevo single y videoclip “Para Ti”, una canción que funciona como un canto a la vida, la memoria y el amor incondicional. Escrita por Rafael Pire, la pieza se erige como un mensaje de acompañamiento y esperanza, reafirmando la identidad reflexiva y directa que ha definido a la agrupación desde sus inicios.
Sin abandonar la potencia del rock, “Para Ti” apuesta por una lírica honesta y sensible que invita a vivir con convicción, a atravesar los miedos y a celebrar cada día como una oportunidad para amar y agradecer. La canción se presenta como un homenaje a los vínculos que permanecen, incluso cuando la ausencia se hace presente.
En lo sonoro, UltraZonido fusiona Rock and Roll, Pop Rock y Hard Rock, logrando un equilibrio entre energía y emotividad. El tema fue compuesto por Rafael Pire (Voz/Guitarra), Carlos Ramírez (Bajo), Julio Bolívar (Batería/Coros/Percusión Menor) y Carlos Ferrer Orta (Guitarra/Coros), e incluye la participación especial de Víctor Hugo Mendoza en los teclados, aportando matices que enriquecen la atmósfera emocional de la obra.
La producción estuvo a cargo de la banda junto a Víctor Hugo Mendoza y Claudio Leoni, quienes también realizaron la grabación, mezcla y masterización en La Santa Mónica Estudios, Caracas, Venezuela entre mayo y octubre de 2025, alcanzando un sonido sólido, cálido y contemporáneo.
Según explicó Pire, ““Para Ti” fue elegido como primer single porque condensa el espíritu del nuevo proyecto de UltraZonido: una canción de base neo-punk potente y enérgica que, en contraste, transmite un mensaje profundo de amor incondicional entre padres e hijos. Con una mirada tanto terrenal como espiritual, el tema habla de las enseñanzas, el acompañamiento y el legado que perduran más allá de las dificultades, reforzando su carácter emocional y universal, y definiendo claramente la temática del próximo álbum”,
El apartado visual acompaña de forma coherente el mensaje del tema. El arte del single y el video fueron desarrollados por Letra Sonora, con dirección de Carlos Funes, consolidando una identidad visual sensible y reconocible que refuerza el discurso emocional de la canción.
Para Ti” continúa la identidad visual que UltraZonido ha venido desarrollando, reforzando el uso de la “Z” intervenida por el rayo como símbolo central de la banda. A través de la animación, el clip busca consolidar una línea audiovisual coherente y reconocible, transmitiendo un mensaje emotivo y estéticamente cuidado. La banda se muestra muy satisfecha con el resultado y espera mantener esta misma ética e identidad visual en futuros lanzamientos”, enfatizó Pire, quien invita a ver el video a través de este enlace: https://www.youtube.com/watch?
Con “Para Ti”, UltraZonido inicia una nueva etapa creativa que evidencia su madurez artística, entregando una canción que trasciende el formato de single para convertirse en un gesto de abrazo, consejo y celebración.
“Para Ti” se encuentra disponible en las plataformas digitales y lo pueden escuchar aquí:
