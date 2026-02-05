Jhonny Evidence presenta su nuevo sencillo “Pa Que Me Digas” junto al productor DerekVinci

Prensa. Héctor Álvarez.





El bachatero dominicano Jhonny Evidence continúa consolidando su carrera musical con el lanzamiento de su nuevo sencillo “Pa Que Me Digas”, una propuesta fresca y emotiva que llega de la mano del reconocido productor DerekVinci, considerado uno de los productores número uno del género bachata.

“Pa Que Me Digas” fusiona la esencia tradicional de la bachata con un sonido moderno y una interpretación cargada de sentimiento, sello característico de Jhonny Evidence. La producción de DerekVinci aporta una calidad musical de alto nivel, reafirmando el compromiso de ambos artistas con la evolución y proyección internacional del género.

Este lanzamiento cuenta con el respaldo de la prestigiosa discográfica EQS Música, fortaleciendo la apuesta por nuevos talentos dominicanos y reafirmando su presencia en la industria musical latina.

El sencillo ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales y forma parte de los próximos proyectos musicales de Jhonny Evidence, quien promete seguir sorprendiendo al público con nuevas propuestas y colaboraciones de alto impacto.

