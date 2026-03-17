Consecomercio y Canidra fortalecen lazos gremiales

Los presidentes de Consecomercio y Canidra coincidieron en favorecer a las regiones a fin de que éstas puedan crecer en armonía y generar mayores recursos para profundizar en su gestión.

Prensa. Sol Comunicaciones

Con el propósito de alinear los planteamientos fundamentales del sector Comercio y Servicios, Consecomercio, hizo una visita a la junta directiva de la Cámara Nacional de Comercio de Autopartes, Canidra, a fin de conocer la situación del ramo automotor. En dicho encuentro se abordaron, entre otras cosas, las propuestas que está liderando el sector empresarial ante el Ejecutivo Nacional a fin de dinamizar la economía del país.





Carlos Rondón, presidente de Canidra, al agradecer la visita, indicó que se encuentran trabajando en conjunto con la junta directiva de Consecomercio, a nivel nacional para conocer cuáles son las dificultades que presentan las regiones y sectores del movimiento empresarial privado.

“Nos estamos acercando a las empresas y a las cámaras de comercio y servicios a fin de escucharlos. Hemos visitado los estados Lara, Trujillo y Monagas. Durante esas giras hemos podido conversar con empresarios del área quienes han mencionado entre sus principales dificultades, la comercialización de repuestos de baja calidad, la falsificación y la falta de financiamiento”, expresó Rondón.

Durante la jornada de intercambio con Canidra, José Gregorio Rodríguez resaltó que una de las principales propuestas que está liderado la cúpula del Comercio y los Servicios es la descentralización a fin de contribuir con la distribución de las cargas públicas y las competencias.

“Los estados y las regiones, -dijo-, están cargados de gravámenes. Es necesaria una armonización tributaria donde las regiones tengan autonomía para recaudar. Hay que fortalecer las haciendas municipales y estadales para que obtengan mayores recursos y puedan repotenciar los servicios públicos”.

Rodríguez indicó que estos encuentros con sus cámaras base son con el fin de fortificar los lazos corporativos. “La integración gremial y la necesidad de unión es importante. Estamos buscando insumos de nuestros afiliados porque existen problemas transversales como las cargas tributarias, la falta de financiamiento y la deficiencia de los servicios públicos: Adicionalmente, algunas organizaciones empresariales presentan afectaciones particulares”.

El presidente de Consecomercio durante su intervención resaltó la labor que está efectuando Canidra al enfocarse en temas sectoriales del sector automotor, lo cual es su razón de ser.