LOS HITMEN REVIVEN LA ESENCIA DEL PERREO CLÁSICO JUNTO A WISIN Y DE LA GHETTO EN “LA CULPABLE”

Prensa. Ángel Rojas Reyes .





El reggaetón vuelve a sonar como antes. El bajo golpea fuerte, las melodías cargan sensualidad caribeña y la pista de baile recupera esa energía cruda y auténtica que marcó a toda una generación. Esa esencia es la que LOS HITMEN rescatan en “La Culpable”, su nuevo lanzamiento junto a dos de las voces más icónicas del género urbano: Wisin y De La Ghetto.

El tema representa una fusión entre nostalgia y evolución, llevando el sonido clásico del perreo hacia una propuesta contemporánea, cinematográfica y diseñada para conectar tanto con quienes crecieron con el reggaetón de antes como con una nueva generación de oyentes.

Detrás del proyecto se encuentra LOS HITMEN, el prodigioso dúo de productores conformado por Lelo y Jazzy, quienes han construido una identidad sonora reconocida por combinar ritmos urbanos agresivos, melodías envolventes y una visión moderna profundamente influenciada por las raíces del género.

“La Culpable” se mueve entre el deseo, la ironía y la contradicción. La canción desarrolla una narrativa donde la culpa cambia de significado y termina convirtiéndose en excusa para dejarse llevar por el momento. Con un mood veraniego, sensual y profundamente caribeño, el sencillo revive la esencia del reggaetón clásico sin dejar de sentirse actual.

Compuesta por sus mismos intérpretes, e impulsada por la producción de LOS HITMEN, la canción encuentra el balance entre la nostalgia del sonido old school y la intensidad de la música urbana contemporánea.

El lanzamiento llega acompañado de un video musical grabado en Caguas, Puerto Rico, dirigido por Fernando Lugo, reconocido por desarrollar algunas de las propuestas visuales más importantes dentro de la música latina. El visual de “La Culpable” forma parte de una experiencia narrativa inspirada en el misterio, la culpa y la cultura callejera, mezclando elementos urbanos con referencias visuales al reggaetón clásico desde una dirección moderna y estilizada.

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“La Culpable” ya disponible en todas las plataformas digitales:

https://www.youtube.com/watch? v=tIC6Q0ZS2-0&list= RDtIC6Q0ZS2-0&start_radio=1