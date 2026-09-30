Con conciertos benéficos la Orquesta Sinfónica Simanof triunfa en Japón

Prensa Fundación Simanof

La Orquesta Sinfónica Simanof viene de conquistar Japón luego de dos exitosos conciertos en Tokio y Osaka, los días 6 y 10 de agosto respectivamente, a sala llena y de manera solidaria, porque todo lo recaudado en la boletería de ambas presentaciones, fue donado a los afectados directos de los terremotos del 24 de junio. Además, rindieron un sentido homenaje musical a Venezuela, llevando un mensaje de fuerza y resiliencia, más aún tomando en cuenta que la orquesta tiene un importante número de músicos venezolanos en sus filas. Contaron con la dirección musical de Susan Siman, así como de los directores invitados Eddy Marcano (orgullo de la Isla de Margarita), el mexicano Felipe Gómez Pérez y el japones Yosuke Kimoto, representante de El Sistema-Japón. Como solista participó el pianista venezolano-estadounidense Alexander Brown.

Durante el tour Japón 2026 se realizaron conciertos en dos escenarios de gran prestigio: el Suginami Public Hall de la ciudad de Tokio y continuaron en el teatro de la Kansai Medical University en Osaka. El público japonés quedó maravillado y respondió con fuertes y prolongadas ovaciones. La audiencia disfrutó y hasta bailó con un repertorio conformado por obras de compositores iberoamericanos como Ginastera (Argentina), Bermúdez (Colombia), Márquez (México), Herrero-Armenteros (España), un Pajarillo de Venezuela, al igual que piezas universales de Dvorak y Tchaikovsky. El programa incluyó temas de la tradición cultural japonesa y la obra Dream del compositor Takafumi Kakizaki que fue escrita especialmente para la Orquesta Simanof, siendo estrenada mundialmente y recibiendo excelentes comentarios.

“Esta gira por Japón para nosotros representó una experiencia artística, educativa, cultural y profundamente humana que reunió a niños, jóvenes músicos, maestros y familias de distintos países bajo un mismo lenguaje: la música, pero siempre con la filosofía de Música con Propósito. En nuestros conciertos en Tokio y Osaka, los jóvenes tuvieron la oportunidad de presentarse ante el público japonés y compartir un repertorio que mostró tanto la riqueza de la música latinoamericana como el nivel artístico que han alcanzado. El intercambio cultural fue muy enriquecedor”, expresó Susan Siman, CEO de la Fundación Simanof.

Siman, quien al mismo tiempo es la directora musical de la orquesta, subrayó el hecho de destinar todo lo recaudado en boletería a los afectados de los terremotos del 24 de junio. También destacó uno de los momentos más conmovedores de toda la gira: el homenaje a Venezuela, dirigido por el maestro Eddy Marcano, interpretando la obra Venezuela de Herrero-Armenteros. “Llevar nuestra música y nuestras raíces hasta Japón tuvo un significado muy especial para todos nosotros y se produjo además uno de los encuentros musicales más memorables del tour: la interpretación a dúo del Pajarillo por el maestro Marcano y Esteban Ojeda, músico venezolano residenciado actualmente en Italia. Fue un momento de enorme fuerza artística, virtuosismo y venezolanidad”, destacó.

Esta gira fue posible en gran medida gracias a la importante alianza entre la Fundación Simanof y El Sistema-Japón, institución que luego de los conciertos expresó en sus redes sociales el beneplácito por la presentación de la Orquesta Simanof y elogiaron el trabajo que vienen haciendo, transformando vidas a través de la música. Hicieron especial mención en lo musical, al repertorio, que, bajo la dirección de los distintos maestros, pudieron interpretar obras latinoamericanas de una forma que normalmente el público japonés no tiene oportunidad de escuchar. Hicieron énfasis en que, para sus niños, provenientes de distintas partes de Japón, fue una experiencia muy valiosa de intercambio y aprendizaje cultural.

Además del momento que fueron interpretados los temas Colombia Tierra Querida y Venezuela, que incluyó la emotiva participación del cantante Samuel Zapata, reflejando muy bien esa unión latinoamericana en un escenario japonés, otro de los episodios más significativos del tour llegó durante el estreno mundial de la obra Dream, del renombrado compositor japonés Takafumi Kakizaki, junto a un coro de niños y jóvenes con discapacidad perteneciente a El Sistema Japón. En esta pieza, llamó la atención la participación de la solista japonesa Ayako, intérprete del “shō”, que permitió a los jóvenes latinoamericanos descubrir la sonoridad de este antiguo instrumento tradicional japonés. La participación del venezolano-estadounidense Alexander Brown, como pianista, fue muy elogiada por el público.

Durante la gira por Japón, en Tokio, se realizó la Competencia Internacional de Música SIMANOF, donde el violonchelista dominicano Aarón Ernesto Di Lorenzo, de apenas 12 años de edad, obtuvo el primer lugar. Sebastián Chang se llevó el segundo premio y Ángel Aarón Sánchez López el tercer lugar. Los tres triunfadores compitieron con otros 12 jóvenes músicos procedentes de Argentina, Colombia, México, Japón, Estados Unidos y República Dominicana. El jurado internacional estuvo conformado por Eddy Marcano, Erika Cedeño, Felipe González, Takafumi Kakizaki, Karla Osuna y Alexander Brown.

“Después de Japón continuaremos ampliando nuestros programas internacionales. Entre nuestros próximos proyectos se encuentran el SIMANOF Festival en Punta Cana 2027, que reunirá ensambles, orquestas, maestros y estudiantes de diferentes países, y nuestro gran proyecto internacional en Londres 2027, donde tendremos conciertos, actividades académicas, recorridos culturales y una nueva edición de la SIMANOF Music Competition. También deseamos fortalecer nuestra plataforma educativa, nuestra red de maestros y embajadores y nuestros programas de becas. Nuestro verdadero propósito es construir un camino sostenido para que el talento de nuestros jóvenes tenga formación, acompañamiento y oportunidades reales de llegar al mundo”, agregó Susan Siman.

La Fundación Simanof, está dirigida desde su creación por Susan Siman en la dirección musical y artística y Rubén Siman en la organización, logística y producción. Es una institución que busca abrir caminos internacionales para niños, jóvenes y maestros, inspirada en El Sistema de orquestas y coros juveniles e infantiles de Venezuela, sin fines de lucro, con sede en Florida y alcance global. En sus 30 años de experiencia, ha formado más de 50.000 estudiantes provenientes de 75 naciones. Además, ha realizado giras por 15 países, consolidando su influencia en la educación musical como agente social y transformador de vidas.

SIMANOF desea expresar un reco nocimiento muy especial a tods los patrocinadores, instituci ones aliadas, fundaciones, empresas y colaboradores que, año tras año, creen en nuestra misión y acompañan el crecimiento de nuestros programas. Su apoyo es fundamental para que proyectos como la gira por Japón puedan convertirse en una realidad. Gracias a su confianza, los niños y jóvenes tienen acceso a experiencias educativas, artísticas y culturales que transforman sus vidas y les permiten llevar su talento a escenarios internacionales. Más que patrocinadores, son verdaderos aliados de la educación musical. Cada contribución, respaldo y palabra de confianza representa una inver sión directa en el futuro de u na nueva generación de músicos .





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