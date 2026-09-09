En medio de la gira con Karol G, la trombonista venezolana Mayerlin Carrero promociona su nuevo disco solista

Prensa RP Comunicaciones

La trombonista venezolana Mayerlin Carrero sigue dando pasos firmes en su carrera musical, actualmente está de gira por EEUU nada menos que como parte de la banda de Karol G y entre una agenda de conciertos tan apretada, encuentra el tiempo para promocionar su nueva producción discográfica Mayerlin Carrero y La Trombonera, con la cual explora las distintas sonoridades del trombón a través de la música latina y la tradición venezolana, reuniendo a un all-star de maestros del instrumento. El álbum ya está disponible en las principales plataformas digitales. Como si no fuera suficiente, también trabaja con mucha pasión en el desarrollo de su academia: el Atelier Musical Carrero, apoyando a las nuevas generaciones de artistas.

Para disfrutar de Mayerlin Carrero y La Trombonera ingresa al link: https://open.spotify. com/intl-es/album/ 4on67LgVg32bEyDm2uuVr7?si= zBhk50pATIGAfLnnlXaNWQ

“Este disco evoca a aquellas reuniones que hacíamos cuando coincidíamos todos los trombonistas de la fila de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar en Caracas. Trombonera viene de caimanera, esas reuniones espontáneas, no muy formales y donde se disfruta con libertad. Es un proyecto que reúne a trombonistas de República Dominicana, Colombia, Venezuela y Cuba. Incluye siete temas, cinco compuestos o arreglados por distintos músicos, con la participación de 20 trombonistas y 25 artistas invitados. Fue grabado a lo largo de casi tres años, reúne identidad venezolana y tradición latinoamericana, al mismo tiempo que reivindica al trombón como protagonista”, explicó Mayerlin Carrero.

Referente a su participación como trombonista de la banda de la estrella colombiana, Karol G, Carrero comenta que “llegué a este trabajo primero por la gracia y el favor que Dios ha puesto en mí, también porque participé en una grabación para Karol G anteriormente y ya había tenido varios llamados para seguir trabajando con ella. Finalmente se dio la oportunidad y ahora toco el trombón como integrante de su banda en el Viajando por el Mundo Tour”.

Entre sus otras actividades, junto con sus hermanos Pedro y Yefren, formaron el Atelier Musical Carrero, ayudando a instrumentistas y artistas con una pedagogía, inspirada en buena medida en lo que aprendieron en El Sistema de orquestas venezolano: “Este proyecto ya lo viene desarrollando mi hermano Yefren en Francia hace varios años. Desde septiembre de 2025 comenzamos con Atelier Carrero EEUU y estamos trabajando de momento, debido a mi gira con Karol G, con clases Online, para ayudar a nuestros alumnos a cumplir sus objetivos académicos y musicales. Sin duda, El Sistema está en mi ADN, como músico, como venezolana, todo lo que hago tiene inspiración en él, nuestra intención es motivar, enseñar y compartir nuestra pasión por la música”.

“Volver a Venezuela es siempre una idea que me ilusiona muchísimo, poder ir y compartir con las nuevas generaciones sería un privilegio, también para promocionar el disco. Además, es una manera de devolver un poco de todo lo que recibí de El Sistema. Dentro de mis planes está poder ir a mi tierra, San Cristóbal y a mi barrio Puente Real, para compartir y hacer música con el semillero de trombonistas con el que contamos allá. Sería fabuloso hacer una trombonera en Táchira y en el resto del país, representaría una completa bendición poder hacer música con las nuevas generaciones”, agregó referente a sus planes futuros.

Para Carrero, tocar trombón para Karol G “es un trabajo donde estás rodeado de gente muy profesional y capaz, que se esfuerzan para hacer las cosas mejor cada día. Hay un lado muy humano, que se muestra desde la artista principal, hasta las personas que están en el resto del equipo. Vivir una experiencia de una gira de estadios donde todos los conciertos están sold out es una locura”.

Créditos de disco:

Trombones: Mayerlin Carrero, Pedro Carrero, Domingo Pagliuca, Miguel Sanchez, Carlos Rubio, Obeed Rodriguez, Johan Escalate, Salvador Saenz, Adrian Corredor, Leonardo Alfonso, Jhosir Cordova, Fernando Sanabria, Joel Martinez, Jhonder Salazar, José Enrique García, Carlos Pérez, Daniel Toriza, Leonardo Morales, Ángel Subero y Patricio Bonilla.

Cuatro: Daniel Requena

Maracas: Ernesto Laya

Bajo: Henry Paul

Batería: Anderson Quintero

Piano: Leo Millán, Chris Hierro y Robert Alvarado

Violoncello: Kenny Aponte

Viola: Fabiana Álvarez

Violín: Fabiana Escalona y Bethany Xiques

Percusión: Roberto Quintero, Franklin Ramos, José Aguilera, Anderson Quintero y Adelmo Gauna

Producción Musical: Mayerlin Carrero junto, Anderson Quintero y Johan Escalante

Producción Ejecutiva: José Santana

Mezcla y master: German Landaeta

Compositores: Patricio Bonilla, Rob Temperton, Leo Morales, Cartola, Simón Díaz, Rubén Blades e Israel Plata.

Arreglistas: Johan Escalante, Anderson Quintero, Leo Morales, José Enrique García, Orlando Librero, Carlos Rubio, Ronald Quiroz y Mayerlin Carrero.