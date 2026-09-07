Gobernador, los apureños merecen respuestas y alivio ante la crisis eléctrica por Luis Olivares

Por: Luis Olivares

Secretario regional de Centrados en la Gente Apure y coordinador de medios de Alianza por Venezuela.









El estado Apure atraviesa una de las situaciones más alarmantes y desgastantes en materia de servicios públicos: la crisis del sistema eléctrico. No se trata solo de un inconveniente técnico o de la interrupción de la rutina diaria; hablamos de una problemática que impacta directamente en la calidad de vida, la salud y la tranquilidad de cada familia apureña.









Ante este panorama, hago un llamado firme y respetuoso al gobernador del estado, Wilmer Arcángel Rodríguez Véliz, para que asuma la vocería e intermediación que el pueblo exige. Los apureños necesitan saber qué se está haciendo desde el Ejecutivo regional y en coordinación con el Gobierno nacional para abordar y solucionar este grave problema. La falta de información oficial solo genera incertidumbre y desesperanza en una ciudadanía que ya soporta una pesada carga.









Los más vulnerables —nuestros niños, ancianos y personas con condiciones de salud delicadas— son quienes sufren con mayor severidad estas calamidades. Las prolongadas interrupciones, especialmente durante las horas nocturnas, dejan a los hogares a merced de las altas temperaturas y de la proliferación de mosquitos y plagas. Salir a las afueras de las viviendas para sofocar el calor no solo interrumpe el descanso necesario, sino que expone a la población a picaduras y al riesgo inminente de enfermedades transmitidas por vectores.









Si la solución definitiva requiere tiempo e inversiones complejas, la gobernación debe, al menos, exigir e interceder ante la corporación eléctrica encargada para que se implemente un esquema de administración de carga informado, equitativo y de menor duración. La improvisación y los cortes intempestivos atenúan la posibilidad de que la gente proteja sus alimentos, sus equipos y, sobre todo, su salud.







