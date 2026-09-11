Rosy Cueva le canta a la liberación y al amor propio en su nuevo tema “Te Solté”

La
cantante Rosy Cueva (@rosycueva_), estrenó el pasado 4 de septiembre
su sexto sencillo titulado “Te Solté” que
viene acompañado de un videoclip y se encuentra disponible en todas las
plataformas de distribución digital.
Prensa. Zigmaz Eventos
En
septiembre del año pasado la artista nos había sorprendido con su single “Duele” una pieza romántica
sazonada con música regional mexicana, específicamente el corrido. Ahora da un
giro hacia un tema más personal que habla de la liberación de un duelo causado
por una decepción amorosa, es decir, más que una canción es un proceso de
sanación hecho melodía para cerrar ciclos.
“La composición del tema es mía, es
bastante íntima, sublime, y personal así como la letra. Da la sensación de la
libertad de poder soltar algo o alguien que llevabas retenido por mucho tiempo,
después de tanto dolor, del peso emocional que se siente, y al final respiras
un alivio y una libertad”, indica Cueva sobre su más reciente sencillo.
Rosy
cataloga este duelo como un proceso “muy
oscuro” pero necesario para darse cuenta y aceptar que lo mejor es lo que
pasa y se debe soltar.
“De las ruinas yo me elevo. A pesar
de todo yo logré seguir adelante, seguir con mi vida (…) Lo que un día fue mi
cárcel hoy es puerta de lo que viene, hoy me enseña que no fue el final de la
vida. Es una historia de superación personal, de seguir adelante, de ser libre
y soltar”,
compartió Rosy con honestidad acerca de su pieza musical.
Videoclip y arreglos del tema
Cueva
queriendo que su tema sea lo más orgánico y auténtico posible pidió al equipo
de Syro Studio (@syroostudio),
encargados de la producción y edición audiovisual, que todas las tomas fueran
realizadas en su comunidad natal: San Antonio de los Altos, estado Miranda. De
esta manera se plasma la realidad de la canción, y el día a día de la artista
con una imagen acorde al sentimiento del sencillo sin escenarios artificiales;
la vida real como telón de fondo.
A
continuación el video de YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=5UZFKAKnWm8
La
letra y la música del tema “Te Solté”
la compuso la misma artista ya que tuvo una amplia formación musical en varios
instrumentos. La ejecución y los arreglos de la canción los realizó la
guitarrista argentina, Virginia Morillas (@virginia.morillas), que también participó en su
anterior sencillo “Duele”; y los
arreglos del piano fueron hechos por el ingeniero de sonido Daniel Noguera (@dani3lns) quien también se encargó de la
grabación, mezcla y producción del single. Por otro lado, la masterización de
esta pieza estuvo en manos de Scoll Records.
Ya
puedes escuchar el tema en Spotify en el
enlace a continuación:
https://open.spotify.com/intl-es/track/5AMJNDhKbsJn127oZBXjN7
Y
como detalle que habla de su versatilidad, la portada de la canción fue
diseñada por la propia Rosy, quien además de cantante es diseñadora gráfica.
Una artista integral que cose su sello en cada hilo de su obra.
Para
seguir los pasos y actualizaciones de esta cantante visita sus redes sociales en:
Instagram:
@rosycueva_
TikTok:
@rosycueva_