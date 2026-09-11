Rosy Cueva le canta a la liberación y al amor propio en su nuevo tema “Te Solté”

La cantante Rosy Cueva (@rosycueva_), estrenó el pasado 4 de septiembre su sexto sencillo titulado “Te Solté” que viene acompañado de un videoclip y se encuentra disponible en todas las plataformas de distribución digital.

Prensa. Zigmaz Eventos

En septiembre del año pasado la artista nos había sorprendido con su single “Duele” una pieza romántica sazonada con música regional mexicana, específicamente el corrido. Ahora da un giro hacia un tema más personal que habla de la liberación de un duelo causado por una decepción amorosa, es decir, más que una canción es un proceso de sanación hecho melodía para cerrar ciclos.

“La composición del tema es mía, es bastante íntima, sublime, y personal así como la letra. Da la sensación de la libertad de poder soltar algo o alguien que llevabas retenido por mucho tiempo, después de tanto dolor, del peso emocional que se siente, y al final respiras un alivio y una libertad”, indica Cueva sobre su más reciente sencillo.

Rosy cataloga este duelo como un proceso “muy oscuro” pero necesario para darse cuenta y aceptar que lo mejor es lo que pasa y se debe soltar.

“De las ruinas yo me elevo. A pesar de todo yo logré seguir adelante, seguir con mi vida (…) Lo que un día fue mi cárcel hoy es puerta de lo que viene, hoy me enseña que no fue el final de la vida. Es una historia de superación personal, de seguir adelante, de ser libre y soltar”, compartió Rosy con honestidad acerca de su pieza musical.

Videoclip y arreglos del tema

Cueva queriendo que su tema sea lo más orgánico y auténtico posible pidió al equipo de Syro Studio (@syroostudio), encargados de la producción y edición audiovisual, que todas las tomas fueran realizadas en su comunidad natal: San Antonio de los Altos, estado Miranda. De esta manera se plasma la realidad de la canción, y el día a día de la artista con una imagen acorde al sentimiento del sencillo sin escenarios artificiales; la vida real como telón de fondo.

A continuación el video de YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=5UZFKAKnWm8

La letra y la música del tema “Te Solté” la compuso la misma artista ya que tuvo una amplia formación musical en varios instrumentos. La ejecución y los arreglos de la canción los realizó la guitarrista argentina, Virginia Morillas (@virginia.morillas), que también participó en su anterior sencillo “Duele”; y los arreglos del piano fueron hechos por el ingeniero de sonido Daniel Noguera (@dani3lns) quien también se encargó de la grabación, mezcla y producción del single. Por otro lado, la masterización de esta pieza estuvo en manos de Scoll Records.

Ya puedes escuchar el tema en Spotify en el enlace a continuación:

https://open.spotify.com/intl-es/track/5AMJNDhKbsJn127oZBXjN7

Y como detalle que habla de su versatilidad, la portada de la canción fue diseñada por la propia Rosy, quien además de cantante es diseñadora gráfica. Una artista integral que cose su sello en cada hilo de su obra.

Para seguir los pasos y actualizaciones de esta cantante visita sus redes sociales en:

Instagram: @rosycueva_

TikTok: @rosycueva_



