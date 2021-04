MILAGRO APURE: Carmen Ortega Madre de Yaxury Solórzano comentó como se le apareció el Dr. José Gregorio Hernández en HPAO de San Fernando.

Carmen Ortega, es la madre de la niña amilagrada; Yaxury Solórzano, quien relató que el suceso pasó en un lugar muy lejano en el sector de Mangas de Cobera del estado Guárico en Venezuela donde la jovencita Yaxury con su padre estaban visitando a su abuela y de regreso venían en una moto donde fueron interceptados por delincuentes que le dijeron que se parara y el padre Julián Ramón Solórzano no se paró y los maleantes efectuaron un disparo dando en la cabeza a la infante.

Luego llegan a la casa y Julián Solórzano, le dice a su esposa que la niña fue herida. Por lo que, la señora Carmen agarra a Yaxury y dice; “buenos Dios mío está en tus manos. No me quites a mi niña, hace unos años tuve una perdida. Bueno ya me quitaste la primera. No me quites la segunda”.

Ahí realiza otra petición la señora Ortega, “Dr. José Gregorio Hernández tú eres tan poderoso haz algo por mi niña. Pero no me quites a mi niña”, ya que la familia Solórzano Ortega son devotos del Dr. José Gregorio Hernández.

Posterior, a dichas peticiones celestiales por la madre de Yaxury, salen con su otra hija en la casa donde le gritaba que buscara un motor, “consígueme un carro”, yo necesito sacar a la niña y hasta que me auxiliaron con un motor y un carro y salimos por Guayabal y nos encontramos con la ambulancia en el camino y llegamos a San Fernando”. Manifestó Ortega.

En el Hospital Pablo Acosta Ortiz de la capital del estado Apure, Yaxury, fue atendida por los médicos y enfermeros y todo les decían a Carmen Ortega que la niña no vivía. Pero ella, sí tenía fe como madre, que su pequeña, si viviría. Sucesivamente los galenos le hicieron unos exámenes y nuevamente le decían a la señora Carmen que la niña no viviría producto del impacto de bala en la cabeza.

Sin embargo, la señora Ortega escuchaba una voz que le decía que si viviría y los médicos le decían que la salvación de Yaxury era entubarla y “si esa es la salvación, vamos a entubarla.” le dijo Carmen a los médicos del hospital de San Fernando.

Es por ello, que entubaron a la niña y Yaxury se lo quitó por primera vez el tubo. Tuvieron que sedarla. Sucesivamente comenzaron a buscar un médico que operará a la paciente y trataron de buscar aún galeno que no estaba en San Fernando y hablaron con el Dr. Krinisky por teléfono y si él iba a operar a la infante, pero antes pidió que le enviarán los videos y exámenes que le habían hecho a Yaxury.

Por lo que, el Dr. Krinisky dijo que no movieran a la niña y llega un sábado el médico y chequea a la niña manifestando a los familiares que operaria a Yaxury y se haría el día domingo a las 11 de la mañana y era ese domingo, el día del niño. Acotó Carmen que todos los médicos que vieron a la niña, no le daban esperanza de vida.

El domingo a las 11 de la mañana el Dr. Krinisky entro al Hospital de San Fernando y dice como se llama la niña y como le dicen sus hermanitos. La madre le contesta “se llama; Yaxury y le dicen Xury” y Krinisky le dice “Xury” y la niña abrió los ojos y se puso a reír. Pero el Dr. Krinisky decidió operar a la pequeña en la clínica privada del Dr. Olivero y es llevada a la 1 de la tarde.

Pero en antes de ser llevada de la UCI del Hospital Pablo Acosta Ortiz, a la clínica privada de la entidad llanera, la señora Carmen Ortega dijo, “cuando sale de la UCI el Dr. Krinisky, entro el Dr. José Gregorio Hernández y la agarró de pies a cabeza, la tocó de la cabeza a los pies y me dijo, a ella no lo va a operar él. La voy a operar soy yo. Por qué a mí me mandó Dios para que le hiciera la operación a la niña. Pero soy yo, lo que paso que claro. Tu no me están viendo en el momento así, pero las manos del soy yo el Dr. José Gregorio Hernández, el que va a operar a la niña”.

Posterior a ello, llevan a Yaxury para la clínica privada y el Dr. Krinisky le dice a la señora Carmen que la va a operar, pero no le dio ninguna respuesta y para el Dr. Krinisky la niña se moría según Ortega, quien además expresó, “pero yo tenía una fe que la niña no se moriría y ya le habían dicho que la niña vivía”.

Meten a la niña a quirófano y la señora Carmen esperó a fuera y sus familiares lloraban. “Pero yo no, porque sabía que la niña iba a vivir y cuando la comenzaron a operar, me llamó una enfermera y me paso aún cuartico con una camilla. Durante la niña tuvo en la operación, yo estuve como un sueño y en lo que operaron a la niña y llamaron a los familiares. Me paré y fui allá, me dijeron, ya la niña está fuera de peligro y gracias a Dios”.

A tal razón, la madre de la niña amilagrada por la intersección del Dr. José Gregorio Hernández señaló que en los milagros; que crean y que si existe los santos, debido que muchas personas dicen que no existen, que eso es mentira, “yo tenía eso guardado, no se lo había dicho a nadie. Solo a mi esposo y le dije aún hermano, le comente. Por qué la gente dice que uno inventa y que no creen. Pero yo sí creo y les digo a todos que crean en los santos. Primeramente en Dios y después ellos. Ellos vienen hacer eso porque Dios es quien lo está mandando. Confíen en el Dr. José Gregorio Hernández, pero eso sí, cuando le vayan a pedir. Pídanle con la fe que eso es lo mejor”.





Cabe destacar, que este milagro de la niña Yaxury Solórzano, fue aprobado tanto científico como de forma teológica por el Vaticano y el Papa Francisco en Roma y que le dio la Beatificación del Dr. José Gregorio Hernández donde los actos protocolares formales por motivo de la pandemia posiblemente sean realizados para el primer semestre del año 2021, en la ciudad de Caracas.

Redacción/Foto/Video:

Senderos de Apure.net/Eduardo Galindo Peña.