ARTISTAS: Desde Acarigua a New York: Orianna Montenegro presenta sus obras de arte.

Bajo la exhibición “Lírica Narrativas y abstracción”

Prensa. Cresta Metálica.

La artista plástico y diseñadora venezolana, Orianna Montenegro, no ha dejado que las restricciones de la pandemia del Covid-19 frenen su trabajo y más bien ha aprovechado el tiempo para preparar sus nuevas obras que esta vez tendrán un espacio importante en la prestigiosa Agora Gallery de Nueva York, ofreciendo al público su nueva muestra dentro de la exposición conceptual Lyrical Narratives and Abstraction (Lírica Narrativas y abstracción) del 24 de noviembre al 15 de Diciembre de este año. La joven ya había exhibido su trabajo en forma exitosa en varias galerías de Florida, Colorado, Georgia, entre otros estados de EEUU, y en España.





Algunas imágenes se pueden apreciar en el siguiente link: https://www.agora-gallery.com/artistpage/Orianna_Montenegro.aspx





“Estar representada por una galería siempre ha sido una de mis metas y estoy más que feliz que este año logre la representación con Agora Gallery. Es un gran logro el cual estoy muy orgullosa de compartir en la próxima exhibición y es aún más especial para mi por el entorno que crecí y siempre escuché: Acarigua es como Nueva York y el que es de Acarigua sabe de lo que estoy hablando.Por otra parte, este año no ha sido fácil para nadie, pero tomo esto de una manera muy agradecida. Celebrando el apoyo incondicional que he tenido, el cual me ha ayudado a ser constante para ver las flores florecer después de tanto trabajo. Las piezas seleccionadas fueron 3 cuerpos de trabajo distintos, los cuales he producido durante 4 años: Recapture, Time Loop y Spilled Coffee”, explicó Orianna Montenegro.





El trabajo de la venezolana, egresada de la Universidad de Lindenwood, está impulsado conceptualmente por el color, el espacio, el equilibrio, el tiempo y la memoria.Recurre a los sentidos a través del intercambio de formas, líneas, texturas e imágenes distorsionadas para crear vibraciones y recuerdos invisibles. Para Agora Gallery, Montenegro mejora lo que el ojo humano no puede ver y perpetúa lo que el público siente en varias etapas de la vida. A través del uso esencial del color, explora diferentes etapas de su vida; esto le permite crear un diálogo de líneas de tiempo interconectadas a través de su lienzo, como portales a una mezcla de la vida pasada, presente y futura.

La artista explica sobre los tres grupos que conforman la exhibición empezando por Recapture (Recaptura): “esta serie es parte de Infinite Present (Presente Infinito), un cuerpo de trabajo el cual empecé mientras estudiaba arte y diseño en Lindenwood University en St Charles, Missouri. Esta serie la realicé para mi primera exposición individual. Las piezas tienen un significado bastante importante, ya que están basadas en mi pasado y desarrollo personal. A través de líneas y patrones muestro la ruta de memorias viajando a través del tiempo y con los cambios dramáticos que marcaron mi vida”.

“La serie de Time Loop empezó con Infinite Present también, pero tomó otro rumbo el cual exploré temas más profundos de Venezuela, su cultura y la naturaleza de ella. Esta serie se llama: With You From Afar (Contigo Desde Lejos), la cual presenté por primera vez como exhibición individual en Animals for Venezuela, un evento organizado por Tripping Animals Brewing. Además, 4 piezas de esta serie fueron invitadas a la exhibición Imaginarios en Red03 Gallery en Barcelona, España y son de medios mixtos con acrílicos y gráficos impresos en papel transparente en tabla de madera. Son parte de una paleta de colores coordinada para seguir la combinación y vibraciones de los colores”, agregó.

La serie más reciente es Spilled Coffee (Café Derramado): “La hice este año durante la pandemia y exploré una paleta de colores más oscura, el cual refleja la lucha de la incertidumbre del momento. A través de texturas y técnica de goteo demuestro la fase lenta en la cual la mayoría del mundo estuvo y sigue enfrentando hoy en día. Los movimientos de estas piezas son espontáneos en su mayoría. Representan la vida con sus altos y bajos con una ola cargada de diversas e intensas emociones. Invitan a reevaluar cómo vivimos y cómo podemos salir de esta pandemia de una manera positiva.”

#noticias

#newyork

#oriannamontenegro

#obrasdearte

#senderosdeapure

#venezuela