ARTISTA: Overhate estrena videoclip de la canción "The Penance and the Lesson.

Prensa. Cresta Metálica.

Overhate, una de las principales agrupaciones de rock-metal de Venezuela, específicamente del estilo thrash metal, estrenará su nuevo videoclip, correspondiente al tema “The Penance and the Lesson” (La penitencia y la lección) y que será estrenado este 28 de mayo en el canal de Youtube de la banda. La canción forma parte de la última producción discográfica del grupo “New Beginnings are Met”, lanzado en 2019 y que ha recibido excelentes críticas tanto en Venezuela como en Latinoamérica e inclusive, es distribuido mundialmente de manera independiente.





La música y la letra del tema “The Penance and the Lesson” fue escrita por Giancarlo Vettor, quien además es cantante, guitarrista y fundador de Overhate. El video fue grabado en tres países: Caracas - Venezuela, Lima - Perú y Montreal - Canadá. La dirección del video la realizó Samir Acosta, que también es bajista de la banda. La mezcla corrió por cuenta de Ronald Del Águila, baterista del grupo, mientras que fue masterizado por el renombrado ingeniero Marcos Burgos, responsable del sonido en vivo de numerosos artistas internacionales.

El video se puede disfrutar en el siguiente link de Youtube: https://youtu.be/mfXHsHRliXQ





'The Penance and the Lesson es una canción que trata de representar lo que es la suerte para todos en ciertos momentos decisivos, la agresividad de la canción quiere dar al oyente un foco de frustración cuando la suerte, que nos sirve de destino, no cae en nuestro favor. Sin embargo, si se aprenden lecciones de estas situaciones desfavorables, ciertas situaciones pueden volverse muy claras, en cuanto a cuán difíciles las decisiones bien tomadas a menudo pueden traer los mejores resultados. Tenga en cuenta, si no hay solución, no hay respuesta a la pregunta o nada que pueda imaginar, los dados caen para todos, ya que la penitencia y la lección definen nuestros momentos ahora”, explicó Giancarlo Vettor.





En el videoclip participan todos los integrantes de Overhate interpretando el tema, en compañía de los actores Johallyn Luy, Fernando Rivas y Diego del Águila. La producción general corrió por cuenta de toda la banda y fue un reto realizarlo dado que los integrantes se encuentran viviendo en tres países diferentes, además de las restricciones de la Pandemia de cada lugar, sin embargo, gracias a la tecnología se logró producir un video de la mejor calidad.





The Penance and the Lesson también es un tema de muy alto nivel musical. El trabajo de ambas guitarras es bastante técnico, requiriendo una gran destreza de ambos guitarristas. La parte rítmica también es exigente: la batería lleva mucha velocidad, pero también cambios de tempo y el bajo debe hacer un trabajo potente y preciso de los ritmos. Este tema evidencia que Overhate también es una de las agrupaciones más virtuosas y mejor preparadas del país en su estilo.





Overhate es una banda fundada en Caracas que lanzó su primer disco en el año 2007, titulado “God in a trench”. Luego de presentarse en varios escenarios venezolanos su segundo larga duración no se hizo esperar en 2011 con “Relentless is our Strenght”, que también les dio el reconocimiento internacional al presentarse en el Guayaquil Rock de Ecuador, además de la gira por India en ciudades como Goa, Hyderabad y Nueva Delhi, siendo el primer grupo de rock venezolano en pisar los escenarios de dicha nación.

Sigue a Overhate en su página web y redes sociales:

www.overhateband.com

Facebook: www.facebook.com/overhateband

Twitter: @overhateband

Instagram: @overhateband

