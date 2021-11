APURE: Iglesia se prepara para recibimiento de la Reliquia de San Fernando y Misa de Apertura del Sínodo.

Prensa. Diócesis de San Fernando.

La Iglesia Apureña se prepara para la Misa de Apertura del Sínodo y el recibimiento de la Sagrada reliquia de San Fernando Rey, acontecimiento que tendrá lugar el próximo Sábado 13 de Noviembre con una serie de actividades culturales y religiosas. El recibimiento de la Reliquia está pautado para las 7:30AM en el Puente Maria Nieves; partiendo de alli habrá un recorrido por algunos puntos de la ciudad hasta llegar a la Santa Iglesia Catedral de la capital apureña donde se celebrará la Santa Misa.





«Una feliz coincidencia: recibimos la reliquia de nuestro patrono Diocesano en la Misa de apertura del Sínodo que nos conducirá a la revitalización del Plan Diocesano de Pastoral, revitalización de las formas y de las estructuras. Imploramos la intercesión de San Fernando, alegres por el regalo de su Reliquia», dijo el Excmo. Mons. Alfredo Torres, Obispo de esta Iglesia Particular.

Para este acontecimiento la Parroquia Catedral ha emprendido una serie de iniciativas formativas y litúrgicas con el fin de animar la participación del Pueblo de Dios. A nivel Diocesano, recientemente tuvo lugar la primera Reunión Sinodal, como camino previo a esta Eucaristía de apertura del Sínodo.





Cada Zona Pastoral debe participar con un color diferente y así llenar de alegría la asamblea Litúrgica. Así, la Zona Pastoral No. 1 de Blanco; la Zona Pastoral No. 2, Verde; la Zona Pastoral No. 3, Azul; la Zona Pastoral No. 4, Amarillo y la Zona Pastoral No. 5 de color Rojo. Así mismo cada comunidad parroquia, comunidad religiosa y/o colegio AVEC deben llevar un velón como signo de Envío Misionero a la vivencia del Sínodo de la Sinodalidad.





