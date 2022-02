FARÁNDULA: Diseñador venezolano Usama Ishtay conquista la industria internacional de la moda.

El modisto guariqueño, de 33 años, es el creador de un estilo de mujer empoderada en el que encajan celebridades como Tyra Banks, Carrie Underwood, Thalía, Paulina Rubio y Chiquinquirá Delgado, entre otras de sus clientas

Prensa. Patricia Aloy.

Voluntad, empeño y dedicación han guiado los pasos de Usama Ishtay, joven diseñador de moda venezolano que a sus 33 años se ha posicionado como uno de los talentos más cotizados en Hollywood, donde ha vestido a celebridades como la rapera Eve, la modelo y presentadora de televisión Tyra Banks, la compositora y cantante Carry Underwood, las artistas latinas Thalía, Paulina Rubio, Fanny Lu, Chiquis Rivera, Anitta, Karol G, y sus paisanas venezolanas Lele Pons, Gaby Espino y Chiquinquirá Delgado.





Nacido en el estado Guárico, en el seno de una familia de origen sirio, Ishtay es ingeniero petrolero y geólogo, pero su encuentro con el mundo de la moda se produjo cuando siendo dueño de una tienda de ropa femenina, comenzó a viajar a Los Ángeles para surtir su establecimiento en el país.





“Después de un tiempo -recuerda el diseñador-, decidí mudarme a Los Ángeles para estudiar diseño de moda y comencé tomando clases privadas de patronaje y costura; unos meses más tarde, inspirado por las mujeres de Los Ángeles, decidí unirme a la moda de corazones artísticos para la Semana de la Moda de Los Ángeles, donde empecé a trabajar como pasante”.





Como todo migrante que emprende sus sueños lejos del terruño, Usama Ishtay se ganó la vida en Estados Unidos como conductor de Uber, mientras se adentraba de manera autodidacta al mundo de los patrones y la confección de ropa, a la que desde el principio imprimió su propio estilo.





Su encuentro con la rapera, cantante y actriz estadounidense Eve fue determinante. “La vestí para una gala a beneficio de Autism Speaks. El hecho de que ella me diera un tag en su Instagram me llevó al siguiente nivel. Eso me abrió las puertas de la industria de la moda en Los Ángeles y me permitió vestir a artistas como Tyra Banks, Carrie Underwood, Thalia, Jeannie Mai, Paulina Rubio, Lauren London, Lauren Jauregui, Nikita Dragun...”, rememora.





¿Qué hace tan especial a este diseñador? La mezcla de empoderamiento y sensualidad que transmiten sus creaciones. La mujer que viste Usama Ishtay es una mujer segura de sí misma, determinada y dispuesta a “comerse el mundo”, tal y como las grandes luminarias lucen en las alfombras rojas de los principales eventos de la industria del entretenimiento. ¿Su secreto? “Tienes que mantenerte siempre vigente haciendo un trabajo excepcional, creando tus propias tendencias”, asegura el diseñador, cuyo trabajo ha sido publicado en las revistas Vogue, Harper's Bazaar, Cosmopolitan, People, Marie Claire y Hola!





Asimismo, a principios de este año, el diseñador vistió a la rapera Icy Bae (Saweetie) para la más reciente campaña de la firma de cosméticos M.A.C., que protagoniza junto a Cher. Y en marzo presentará su nueva colección en un desfile del que solo adelanta que tendrá un toque moderno, brillante y sensual.





Todo sobre este talentoso diseñador, en su página web: www.usamaishtay.com y en su cuenta de IG: @usamaishtayofficial

