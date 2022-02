MÚSICA: La violinista Lauren Conklin “vuelve a empezar” con su nueva producción discográfica.

Prensa. RP Comunicaciones.

La violinista estadounidense Lauren Conklin, estrella del country music de Nashville, Tennessee, se ha dado en conocer en Venezuela gracias al cariño y la admiración que siente hacia la música tradicional venezolana desde que la descubrió de la mano del periodista Roberto Palmitesta y del maestro Eddy Marcano. Está joven ha brillado también como compositora y productora con sus EP Water Music partes 1 y 2, explorando el bluegrass de su país. Después lanzó otra producción de 4 obras instrumentales con las que se adentra en la música para cine y televisión. Ahora vuelve a sorprender con un nuevo proyecto titulado Begin Again (Volver a empezar), en el que presenta un sonido mucho más íntimo, meditativo, ambiental y experimental.





La propia Lauren Conklin se encargó de tocar todos los instrumentos, compuso la música y además fue la ingeniero de sonido y mezcla, así como la productora de Begin Again; prácticamente hizo todo lo que involucra a este EP que ya se encuentra disponible en las principales plataformas digitales y con el que ha recibido excelentes comentarios, pese a que es musicalmente muy diferente a todo lo que había hecho antes y se aleja del bluegrass, así como del violín como protagonista principal.





Este nuevo EP digital cuenta con cinco piezas instrumentales: If You’re Unhappy, Step Back, Let Go, Change y Begin Again. Ya se puede disfrutar en el siguiente link de Youtube y también en Spotify:

https://www.youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_lM2foiz-vVfMBfJ3r9qkf-tiE32JLC8ro

https://open.spotify.com/track/7rCfNN1u0qg4AfjjJTqpez

Sobre la forma en cómo comenzó este nuevo proyecto, Lauren Conklin comenta: “Honestamente comenzó como un experimento. Tenía un nuevo software de grabación con el que estaba emocionada por aprender a usar, entonces comencé a crear sonidos y texturas, y me topé con el sonido de Begin Again en el proceso. A veces es realmente bueno para tu creatividad trabajar en nuevos medios y géneros musicales. También me encantó poder ampliar mis habilidades de producción, escribiendo de una manera nueva para esta nueva producción”.





“Musicalmente es una mezcla de sintetizadores de sonido orgánico con muchas capas de cuerdas y voces. Las piezas están destinadas a ser meditativas; el proceso de creación para mí fue un momento para reflexionar sobre lo que quiero, tanto personalmente como desde el punto de vista profesional, contemplando el papel de la música y la escritura dentro de esas cosas. Todos los temas comparten el piano que resuena en todas partes, creando un fondo constante que representa el hilo de la música en mi vida, mientras que otros elementos entran y salen. Es una carta para mí y para cualquiera que esté tratando de perseguir sus sueños. Es una meditación sobre la vida, la música y el equilibrio”, agregó.





La violinista y compositora ha estado muy involucrada en el mundo de la música para películas en los últimos años, lo que ha dejado una huella absoluta en su proceso creativo. Durante el tiempo en que ella escribió estas obras, estaba componiendo una película que requería muchas piezas atmosféricas y ambientales, entonces descubrió que realmente le encanta crear texturas únicas que puedan generar interés en el oyente, además de la línea principal de la melodía. Dado que este EP estaba destinado a ser un trabajo meditativo, sintió que era importante darle al oyente espacio para llenarlo con sus propios pensamientos y emociones.





Conklin explica que Begin Again “comenzó como una carta que me había escrito a mí mismo y pegado en la pared de mi estudio. Las piezas representan mi viaje para encontrar mi voz como compositora y músico, además de todos los años que pasé arreglando, grabando y haciendo giras con otros artistas cuyos estilos adapté mientras trabajaba con ellos. Crear este EP fue un proceso muy especial, ya que pasé tiempo sola en mi estudio creando sin otro propósito que el amor por componer. Nunca tuve la intención de lanzar estas piezas, solo fueron una carta para mí. He estado aprendiendo que está bien reinventar; como humanos siempre estamos cambiando, convirtiéndonos en algo nuevo y diferente, lo cual es algo hermoso”.

