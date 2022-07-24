COLUMNA VENEZUELA LEGENDARIA: Cosecha de mi Conuco por Dr. Duque Melecio Uviedo.

Columna. Venezuela Legendaria. Dr.
Duque Melecio Uviedo.
COSECHA DE MI CONUCO
EL DUQUE DE APURE
YO SOY EL
DUQUE DE APURE
CANTADOR AL
PIE DEL ARPA
ME DISTINGO
POR MI VOZ
DE SOMBRERO Y
ALPARGATAS
DE KAKI LOS
PANTALONES
LA CAMISA
AZUL Y BLANCA
CON VERSOS
IMPROVISADOS
QUE DIBUJAN
LA ALBORADA
LOS
PASTIZALES, REBAÑOS
LA LLANURA
LEGENDARIA
COMO NACÍ EN
SAN FERNANDO
LA CIUDAD DE
LA ESPERANZA
DEBO SER
SANFERNANDINO
UN DEFENSOR
DE MI CASTA
DE VAQUEROS,
CANTAUTORES
COPLEROS DE
LA DISTANCIA
EN EL NOMBRE
DE JEHOVÁ
EL DIOS DE
ISRAEL, EL TAITA
Y JESUCRISTO
EL MAGNÍFICO
ESPÍRITU
SANTO Y SU GRACIA
SOY DEFENSOR
DEL JOROPO
CON VENEZUELA
EN EL ALMA.
COPLERO
SANFERNANDINO
SOY DUQUE
MELECIO UVIEDO
COPLERO
SANFERNANDINO
PROFESOR Y
ABOGADO
TROVADOR DEL
VERSO FINO
AMANSADOR DE
LA RIMA
APUREÑO
RELANCINO
LLANERO
CONOCEDOR
BAQUIANO DE
MIL CAMINOS
EN LA CALLE
"MARÍA NIEVES"
DI MIS
PRIMEROS PININOS
EN PREDIOS DE
"LA LICERA"
LA CASONA DE
LOS MITOS
REFUGIO DE
LOS VAQUEROS
ARRIEROS DE
MI DESTINO
DONDE CON
CUATRO Y BANDOLA
Y CAPACHOS
PEREGRINOS
IMPROVISABA
EL JOROPO
ENLAZANDO CON
MI TRINO
LOS POTREROS
DEL RECUERDO
PALMA,
CABALLO Y NOVILLO
AQUÍ SEMBRÉ
MIS RAÍCES
DE LLANERO
BIEN NACIDO
EN SAN
FERNANDO DE APURE
PUEBLO AMADO
DE PRESTIGIO...
DOMINGO
PRIMAVERAL.
.. ESTE
DOMINGO GLORIOSO
RESPLANDECE
MI POBLADO
AMANECIÓ
REFRESCANTE
CON EL CANTO
DE LOS GALLOS
SE LEVANTA EN
EL ORIENTE
EL SOL DE
RAYOS DORADOS
Y PERFUMA LA
PRADERA
LA FLOR DULCE
DEL GUAYABO
Y REVOLOTEAN
CONTENTOS
LOS
QUERUBINES ALADOS
EL RÍO CORRE
CANTARINO
BORDEANDO EL
FUNDO MASPARRO
FLORECE EL
ARAGUANEY
A LAS ORILLAS
DEL CAÑO
SE SIENTE EL
PODER DE DIOS
OMNIPOTENTE Y
SAGRADO
SE OYEN LOS
TONOS DEL ARPA
EN EL CANEY
ENFIESTADO
Y SE ESCUCHA
EN LA SABANA
EL CANTO DEL
ARRENDAJO
Y LA VOZ DEL
LORO REAL
DIALOGANDO
CON EL PAVO
Y YO LE CANTO
A MI AMADA
MIS COPLAS DE
ENAMORADO
LLANERITA
PIEL CANELA
QUIERO UN
BESO DE TUS LABIOS
FELICES
ETERNAMENTE
VIVIREMOS EN
EL LLANO.
Duque Melecio
Uviedo ( venezuelalegendaria@gmail.com
)
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