COLUMNA: Letras de Baúl de los Llaneros por Duque Melecio Uviedo.8

COLUMNA VENEZUELA LEGENDARIA
Autor; Dr. Duque Uviedo.
LETRAS DEL BAUL LLANERO
Dedicamos está columna semanal a todos los lectores de Apure, Guarico, Aragua, Carabobo, Caracas y el mundo entero gracias a la versatilidad de la revista digital Senderos de Apure que dirige nuestro coterraneo licenciado Eduardo Galindo. Seleccionamos unos textos literarios tomados del baúl llanero que nos acompaña desde hace medio siglo en nuestro que hacer literario.
EL DUQUE DE APURE
YO SOY EL DUQUE DE APURE
CANTADOR AL PIE DEL ARPA
ME DISTINGO POR MI VOZ
DE SOMBRERO Y ALPARGATAS
DE KAKI LOS PANTALONES
LA CAMISA AZUL Y BLANCA
CON VERSOS IMPROVISADOS
QUE DIBUJAN LA ALBORADA
LOS PASTIZALES , REBAÑOS
LA LLANURA LEGENDARIA
COMO NACÍ EN SAN FERNANDO
LA CIUDAD DE LA ESPERANZA
DEBO SER SANFERNANDINO
UN DEFENSOR DE MI CASTA
DE VAQUEROS , CANTAUTORES
COPLEROS DE LA DISTANCIA
EN EL NOMBRE DE JEHOVÁ
EL DIOS DE ISRAEL , EL TAITA
Y JESUCRISTO EL MAGNÍFICO
ESPÍRITU SANTO Y SU GRACIA
SOY DEFENSOR DEL JOROPO
CON VENEZUELA EN EL ALMA .
COPLERO SANFERNANDINO
SOY DUQUE MELECIO UVIEDO.
COPLERO SANFERNANDINO
PROFESOR Y ABOGADO
TROVADOR DEL VERSO FINO
AMANSADOR DE LA RIMA
APUREÑO RELANCINO
LLANERO CONOCEDOR
BAQUIANO DE MIL CAMINOS
EN LA CALLE "MARÍA NIEVES"
DI MIS PRIMEROS PININOS
EN PREDIOS DE "LA LICERA"
LA CASONA DE LOS MITOS
REFUGIO DE LOS VAQUEROS
ARRIEROS DE MI DESTINO
DONDE CON CUATRO Y BANDOLA
Y CAPACHOS PEREGRINOS
IMPROVISABA EL JOROPO
ENLAZANDO CON MI TRINO
LOS POTREROS DEL RECUERDO
PALMA, CABALLO Y NOVILLO
AQUÍ SEMBRÉ MIS RAÍCES
DE LLANERO BIEN NACIDO
EN SAN FERNANDO DE APURE
PUEBLO AMADO DE PRESTIGIO...
DOMINGO PRIMAVERAL.
.. ESTE DOMINGO GLORIOSO
RESPLANDECE MI POBLADO
AMANECIÓ REFRESCANTE
CON EL CANTO DE LOS GALLOS
SE LEVANTA EN EL ORIENTE
EL SOL DE RAYOS DORADOS
Y PERFUMA LA PRADERA
LA FLOR DULCE DEL GUAYABO
Y REVOLOTEAN CONTENTOS
LOS QUERUBINES ALADOS
EL RÍO CORRE CANTARINO
BORDEANDO EL FUNDO MASPARRO
FLORECE EL ARAGUANEY
A LAS ORILLAS DEL CAÑO
SE SIENTE EL PODER DE DIOS
OMNIPOTENTE Y SAGRADO
SE OYEN LOS TONOS DEL ARPA
EN EL CANEY ENFIESTADO
Y SE ESCUCHA EN LA SABANA
EL CANTO DEL ARRENDAJO
Y LA VOZ DEL LORO REAL
DIALOGANDO CON EL PAVO
Y YO LE CANTO A MI AMADA
MIS COPLAS DE ENAMORADO
LLANERITA PIEL CANELA
QUIERO UN BESO DE TUS LABIOS
FELICES ETERNAMENTE
VIVIREMOS EN EL LLANO.
Duque Melecio Uviedo (venezuelalegendaria@gmail.com)
@elduquedeapure