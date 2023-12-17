 COLUMNA: Letras de Baúl de los Llaneros por Duque Melecio Uviedo.8 - SenderosdeApure.Net

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domingo, 17 de diciembre de 2023

COLUMNA: Letras de Baúl de los Llaneros por Duque Melecio Uviedo.8

 

COLUMNA VENEZUELA LEGENDARIA

Autor; Dr. Duque Uviedo.

LETRAS DEL BAUL LLANERO

Dedicamos está columna semanal a todos los lectores de Apure, Guarico, Aragua, Carabobo, Caracas y el mundo entero gracias a la versatilidad de la revista digital Senderos de Apure que dirige nuestro coterraneo licenciado Eduardo Galindo. Seleccionamos unos textos literarios tomados del baúl llanero que nos acompaña desde hace medio siglo en nuestro que hacer literario.


EL DUQUE DE APURE


YO SOY EL DUQUE DE APURE

CANTADOR AL PIE DEL ARPA

ME DISTINGO POR MI VOZ

DE SOMBRERO Y ALPARGATAS

DE KAKI LOS PANTALONES

LA CAMISA AZUL Y BLANCA

CON VERSOS IMPROVISADOS

QUE DIBUJAN LA ALBORADA

LOS PASTIZALES , REBAÑOS

LA LLANURA LEGENDARIA

COMO NACÍ EN SAN FERNANDO

LA CIUDAD DE LA ESPERANZA

DEBO SER SANFERNANDINO

UN DEFENSOR DE MI CASTA

DE VAQUEROS , CANTAUTORES

COPLEROS DE LA DISTANCIA

EN EL NOMBRE DE JEHOVÁ

EL DIOS DE ISRAEL , EL TAITA

Y JESUCRISTO EL MAGNÍFICO

ESPÍRITU SANTO Y SU GRACIA

SOY DEFENSOR DEL JOROPO

CON VENEZUELA EN EL ALMA .

COPLERO SANFERNANDINO

SOY DUQUE MELECIO UVIEDO.



COPLERO SANFERNANDINO

PROFESOR Y ABOGADO

TROVADOR DEL VERSO FINO

AMANSADOR DE LA RIMA

APUREÑO RELANCINO

LLANERO CONOCEDOR

BAQUIANO DE MIL CAMINOS

EN LA CALLE "MARÍA NIEVES"

DI MIS PRIMEROS PININOS

EN PREDIOS DE "LA LICERA"

LA CASONA DE LOS MITOS

REFUGIO DE LOS VAQUEROS

ARRIEROS DE MI DESTINO

DONDE CON CUATRO Y BANDOLA

Y CAPACHOS PEREGRINOS

IMPROVISABA EL JOROPO

ENLAZANDO CON MI TRINO

LOS POTREROS DEL RECUERDO

PALMA, CABALLO Y NOVILLO

AQUÍ SEMBRÉ MIS RAÍCES

DE LLANERO BIEN NACIDO

EN SAN FERNANDO DE APURE

PUEBLO AMADO DE PRESTIGIO...

 


DOMINGO PRIMAVERAL.

.. ESTE DOMINGO GLORIOSO

RESPLANDECE MI POBLADO

AMANECIÓ REFRESCANTE

CON EL CANTO DE LOS GALLOS

SE LEVANTA EN EL ORIENTE

EL SOL DE RAYOS DORADOS

Y PERFUMA LA PRADERA

LA FLOR DULCE DEL GUAYABO

Y REVOLOTEAN CONTENTOS

LOS QUERUBINES ALADOS

EL RÍO CORRE CANTARINO

BORDEANDO EL FUNDO MASPARRO

FLORECE EL ARAGUANEY

A LAS ORILLAS DEL CAÑO

SE SIENTE EL PODER DE DIOS

OMNIPOTENTE Y SAGRADO

SE OYEN LOS TONOS DEL ARPA

EN EL CANEY ENFIESTADO

Y SE ESCUCHA EN LA SABANA

EL CANTO DEL ARRENDAJO

Y LA VOZ DEL LORO REAL

DIALOGANDO CON EL PAVO

Y YO LE CANTO A MI AMADA

MIS COPLAS DE ENAMORADO

LLANERITA PIEL CANELA

QUIERO UN BESO DE TUS LABIOS

FELICES ETERNAMENTE

VIVIREMOS EN EL LLANO.


Duque Melecio Uviedo (venezuelalegendaria@gmail.com)

@elduquedeapure

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Acerca de: Eduardo Galindo Producciones. Email: galineduardo@gmail.com
Periodista graduado en la Universidad Bicentenaria de Aragua (UBA)
CNP Apure-Amazonas 11.410. Venezuela

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