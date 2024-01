Alfonso Pineda presenta nuevo disco lleno de “Músicos Locos”.

Prensa. Cresta Metalica

El trombonista, cantante y productor yaracuyano, Alfonso Pineda, hace una pausa en el género urbano para retomar su corriente más instrumental, presentando el disco “Músicos Locos”, que, desde el 28 de diciembre de 2023, se encuentra disponible en las principales plataformas digitales. Esta nueva producción discográfica ofrece una serie de fusiones atrevidas e inéditas, que se pasean por el jazz latino, reggae, ska, sinfónico, pop, blues, funk y hasta el rock, con el trombón como protagonista. La grabación se realizó hasta en cinco estudios diferentes y contó con la participación de una orquesta sinfónica y de una coral, con músicos y coralistas pertenecientes a El Sistema del Edo Lara.

Músicos Locos también se puede disfrutar en el siguiente link de YouTube: https://youtube.com/playlist? list=OLAK5uy_ lNPvyJypQvrM6mNwfXA6SXKIW3zuUc -LU&si=cPXylptQ5hhgV2ix

“Es un disco enfocado en la experiencia vivida en el mundo musical en el cual me formé y donde he hecho vida profesional en diversas bandas, orquestas bailables y orquestas sinfónicas. Contiene nueve obras musicales de diversos estilos, las cuales fusionan hasta dos o tres géneros en una sola canción y por eso decidí llamarlo Músicos Locos. Es un álbum distinto porque a pesar de ser música instrumental, son obras que dentro de ellas mismas tienen tanta locura de fusiones que no son muy populares a la hora de tocar juntos, entonces, de toda esa locura salen unas obras maestras que la gente va a disfrutar”, explicó Alfonso Pineda.

Músicos Locos fue producido por Elvis Bunnetta, Juan Carlos Campos, Julio Landaeta, Exzor Latiegue y el propio Alfonso Pineda, quien también fue uno de los compositores junto a Franklin Moreno, Julio Landaeta y Jenny Lecuna. Como ingeniero de masterización estuvo Juan Carlos Almao, mientras que la mezcla la realizó Elvis Bunnetta, un trabajo complejo, dada la cantidad de estudios, la instrumentación y la participación de una orquesta sinfónica conformada para la ocasión, con músicos que hacen vida en El Sistema Lara. Fue grabado en Songcrash Studio (Guadalajara – México), Jenalf Estudio (Barquisimeto), Latiegue Rec Studio (Barquisimeto) y en las instalaciones del Conservatorio Vicente Emilio Sojo del Edo Lara.

La primera etapa de la carrera de Alfonso Pineda se ve reflejada en Pandora Force, Zeus Power y The Hade’s Wrath, que son temas que se pasean por el rock y la música sinfónica, donde la participación de la orquesta y coro son preponderantes, podríamos decir que estas tres piezas se pasean por el rock sinfónico. En cambio, Little Habana y Song of Blues se dejan llevar al ritmo del jazz y del blues, con un toque venezolano. RAGGASKA, Something Messy, Rock 60’s y Músicos Locos representan la tercera fase de la trayectoria artística del autor del disco, navegando la corriente del reggae, el ska, el funk y el rock and roll.

“El proceso de grabación fue bastante complejo ya que cuando decidimos hacer la grabación del álbum, comenzamos con lo más difícil que era la grabación de las obras que requerían orquesta sinfónica y coros sinfónico, representando un arduo trabajo, tanto del equipo técnico como por parte de los músicos participantes. La orquesta que conformamos para la grabación estuvo bajo la dirección del maestro Anderson Peraza, mientras que los coros bajo la dirección de la maestra Ismelda Freitez; fue increíble la manera que adoptaron las obras y el resultado que lograron con sus muchachos, les estoy muy agradecido”, agregó Pineda.

Créditos del disco Músicos Locos:

Batería: Javier Gonzales

Guitarras: Alexis Saer, Kevin Arteaga, Exzor Latiegue

Bajo eléctrico: Exzor Latiegue, Franklin moreno

Baby bass: José Francisco Montez

Trombones: Alfonso Pineda, Christopher Loiacono

Trompetas: Tarcisio Barreto, Carlos Bianculli, José Antonio Arvelo, Fabricio Flores, Julio Landaeta

Saxofón: Donny Vargas, Anna Castro, Jesús Daniel Barrios, Rafael Pineda

Arpa llanera: Víctor Pineda

Cuatro: José Luis Vázquez

Percusión: Daniel Páez

piano y teclados: Gerardo Pernalete

Orquesta Sinfónica Juvenil conformada por músicos de El Sistema-Lara dirigida por Anderson Peraza

Coro Polifónico Adeliz Freitez dirigido por Ismelda Freitez

Músicos Locos en Spotify: https://open.spotify.com/intl- es/album/ 5E7EEpupZqLcUfG8HIW3kY

Músicos Locos en Apple Music:

https://itunes.apple.com/ WebObjects/MZStore.woa/wa/ search?at=1001lbRT&ct=2937308& term=alfonso%20trombon% 20elvis%20bunnetta&app=music

Alfonso Pineda en las redes sociales:

https://www.instagram.com/ alfonso_trombon/

https://www.youtube.com/ channel/ UCFLjRb1rFwxbN04nylUKpnQ

https://www.facebook.com/ profile.php?id=100086146197118