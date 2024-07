Madrid y Hamburgo vibraron con la “Conexión Natural” de Baden Goyo y Manuel Rangel

Una propuesta novedosa de música venezolana a base de piano y maracas

.

Prensa Baden Goyo

.

El ganador del Grammy, embajador de El Sistema y uno de los pianistas de mayor trayectoria internacional, Baden Goyo, celebra el éxito que ha tenido su gira por Alemania y España en conjunto con su gran amigo, el también ganador del Grammy y uno de los maraqueros más innovadores que ha dado Venezuela: Manuel Rangel. Conexión Natural es el nombre de este tour con una novedosa propuesta a base de piano y maracas, que los llevó a cosechar ovaciones el pasado 4 de julio en la ciudad de Hamburgo, específicamente en el famoso local Alte Druckerei Ottensen del cual agotaron la boletería. La alegría del público también se sintió el 6 de julio en el espacio cultural Ornella De Simone en Madrid, con una notable asistencia de venezolanos.





Los maestros Goyo y Rangel también dictaron cátedra el pasado domingo 7, en el Bar Intruso, también de la capital española, donde hicieron una serie de jammings que les permitió compartir tanto con otros músicos. Igualmente, la Conexión Natural se hizo sentir en la ciudad de Alicante el pasado 9 de julio, específicamente en la Galería Vearte, uno de los lugares más frecuentados por la comunidad alicantina del mundo de las artes. El tour continuará en Barcelona, metrópolis catalana que marcará el fin del tour con dos fechas, la primera este viernes 12 de julio en el Espai-PD y cerrará el 17 en la Librería Byron.

“El concierto en Hamburgo fue un éxito total, la respuesta de la gente fue maravillosa, el público alemán estuvo conectado con nosotros todo el tiempo, hubo una atmósfera increíble. Para ellos fue muy exótico el formato de piano y maracas, inclusive pregunté a la audiencia quienes habían visto unas maracas y un buen porcentaje no las conocía, no las habían visto en vivo, entonces tuvimos que mostrarles cómo se tocaban. Además, me detuve a hablarles de las piezas que interpretamos y de qué región de Venezuela venía esa música. Manuel y yo estábamos gratamente sorprendidos con la convocatoria”, explicó Baden Goyo.





Tanto en Alemania como en España, la dupla interpretó un repertorio conformado principalmente por obras compuestas por el propio Baden Goyo, entre ellas Nostalgia Caraqueña, Vida Mía, Primavera, Adonde, La Danza Violeta y Cómo han pasado los años, entre otras. También llevaron clásicos de la tradición venezolana como El Sinvergüenza de José Antonio Naranjo o El Negro José de Aldemaro Romero, así como La Dama de la Ciudad de Frank Quintero. Obras representativas de Latinoamérica como Libertango del argentino Astor Piazzolla, Amapola del dominicano Juan Luis Guerra o Vuelo de la Mosca del brasileño Jacob de Bandolín, se hicieron sentir.





Sobre la experiencia en la capital española, Goyo comenta: “En Madrid tuvimos de invitado al gran flautista, Omar Acosta y a Luis Ernesto Gil, cantante original del tema Nostalgia Caraqueña, de mi autoría que refleja nuestra añoranza por Caracas, dada su dedicación a nuestra ciudad capital, esto llevó a que el tema de la diáspora se hiciera notorio ante los caraqueños que viven en España. Además, era primera vez que lo tocamos en vivo, porque lo grabamos, mas no lo había incluido en ninguna gira y fue muy bonito ver la respuesta, sobre todo de los venezolanos que fueron esa noche que se sintieron identificados con su mensaje”.

El consagrado pianista caraqueño afirma que, con esta gira, “más que expectativas, tanto Manuel como yo, hemos querido llevarle al público una experiencia distinta para que salieran de nuestros conciertos con una nueva visión de la música venezolana, así como de todas las cosas que se pueden hacer con ella y sus variaciones. Hemos llevado un poco de nuestra cultura en un formato poco tradicional, con la mezcla de modernidad que tienen mis composiciones, donde empleo bases de nuestra cultura, pero con unas armonías y una estética más jazzística. Ofrecimos una propuesta fresca de música contemporánea que el público europeo ha disfrutado”.









El formato de piano y maracas que ofrece la Conexión Natural de Baden Goyo y Manuel Rangel, se ha hecho sentir como nunca con el colorido de la tradición venezolana. En este sentido, Baden Goyo parte de un principio que le enseñó su maestro Gerry Weil: “la música debe funcionar desde el formato más íntimo, hasta el más grande. Una composición debe tener resultado desde el formato más pequeño como piano solista, hasta llevarlo al formato de orquesta. En el caso de esta gira es piano solista con el maravilloso apoyo rítmico de las maracas, que presenta muchos retos, es exigente y demandante, pero es un reto sabroso que asumimos con gusto. Manuel y yo hemos estudiado bastante y nos preparamos para que sonase sólido”.

.

Creditos: PRENSA BADEN GOYO

Sigue a Baden Goyo en sus redes sociales:

Instagram: @badengoyo