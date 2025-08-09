La maestra Jhoanna Sierralta dirige en Costa Rica la zarzuela 'El Barberillo de Lavapiés'

Una de las pocas directoras venezolanas en dirigir Óperas y Zarzuelas en el exterior, subirá al podio en dos de las funciones que se realizarán en el Teatro Nacional de Costa Rica dejando en alto el nombre de Venezuela

Luego de su éxito en Brasil, dirigiendo a la Orquesta Sinfónica Brasileira, la caraqueña Jhoanna Sierralta, está de regreso en Latinoamérica, luego de un breve receso en España, para dirigir en Costa Rica nada menos que una de las zarzuelas más famosas del repertorio español, como lo es El Barberillo de Lavapiés, del compositor Francisco Asenjo Barbieri, compartiendo la batuta con el renombrado maestro español Andrés Salado, quien conducirá la mayoría de las funciones.





La venezolana lleva ya tres semanas en suelo costarricense, preparando y ensayando con la Orquesta Sinfónica Nacional de Costa Rica y los resultados han sido muy positivos. La maestra Sierralta dirigirá las funciones del jueves 31 julio y del domingo 3 de agosto, mientras que el maestro Salado subirá al podio los días 29 y 30 de julio, y el 1 de agosto, teniendo como escenario al Teatro Nacional de Costa Rica. Esta famosa zarzuela, también contará con la participación del Coro Sinfónico Nacional, la Compañía Nacional de Danza y la Compañía de Cámara de Danza de la Universidad Nacional de Costa Rica.





“Me siento muy afortunada con la confianza y la oportunidad que me ha dado el maestro Andrés Salado. Cualquier participación que se pueda tener en una gran producción de ópera o zarzuela es una excelente oportunidad para aprender, porque no nos movemos sólo alrededor de la música, sino en todas las artes escénicas y eso es algo que te hace crecer, pero no nada más como artista sino humanamente también. Igualmente aprendes a compartir liderazgo con las distintas disciplinas como la dirección escénica”, expresó Jhoanna Sierralta.





El barberillo de Lavapiés, cuenta con la dirección escénica de Begoña Quiñones y dirección coreográfica de Verónica Garzón, a partir de las creaciones originales del director Alfredo Sanzol y el coreógrafo Antonio Ruz, respectivamente. En el elenco vocal figuran el barítono Borja Quiza como Lamparilla y la mezzosoprano Andrea Rey como Paloma, junto al tenor Andrés Sulbarán en el papel de Don Luis. Completan el cartel las voces de Gimena Sánchez y Cristina Mora en el rol de La Marquesita, Alejandro Cardona como Don Juan y el barítono Marcelo Páez como Don Pedro. La función del 31 de julio, participarán dos jóvenes talentos: Kevin Godinez en el rol Lamparilla y Karla Pineda interpretando a Paloma.





“Costa Rica es un país muy conocido por sus paisajes, pero lo mejor de venir aquí ha sido conocer el cariño de la gente. Tanto los músicos de la orquesta, como los cantantes de la producción, hasta los que te atienden en un restaurante son de una amabilidad y un cariño que te hace sentir como uno más de ellos (…) Los ensayos han sido muy amenos, pero con el nivel de compromiso y disciplina que requiere sacar adelante una obra como El Barberillo de Lavapiés. Estoy muy contenta de ver como todos los componentes del Coro, Ballet y orquesta se han volcado en reconstruir en Costa Rica esta producción del Teatro de la Zarzuela”, agregó la maestra Sierralta.





El Barberillo de Lavapiés es una zarzuela imprescindible del repertorio lírico español que refleja las características de la sociedad que aún se mantiene vigente. La combinación de las peculiaridades de cada personaje, el humor, la picardía y la música tan bella, delicada y tradicional hacen que el público se sienta muy cercano a esta zarzuela y se identifique con ella.





Sin duda que para la maestra Sierralta representa un gran logro trabajar en una producción del Teatro de la Zarzuela, cuya sede está ubicada en Madrid, España y que fue inaugurada en 1856; desde ese entonces se ha dedicado a presentar y promover el género de la zarzuela. Allí funciona el centro de creación artística del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM), cuyo objetivo principal es recuperar, conservar, revisar y difundir la zarzuela, impulsando su promoción en España y el mundo.





Dado que en Venezuela el movimiento de la Ópera ha mostrado un crecido durante los últimos años, la maestra Sierralta afirma que le encantaría regresar a su país para dirigir bien sea tanto una ópera o zarzuela, como un concierto sinfónico: “Por supuesto, es algo que siempre estará en mi lista de pendientes y que a medida que vaya ganando experiencia en esta disciplina trataré de hacerlo realidad”.





Jhoanna Sierralta fue formada en El Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, con una amplia experiencia a nivel orquestal como violista. Ella recorrió el camino de las orquestas infantiles y juveniles hasta desarrollar su etapa profesional en la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela, en la fila de violas, bajo la batuta de Gustavo Dudamel. Luego decidió labrar su carrera como directora en España, país donde ha recibido su formación profesional en el podio, iniciando una segunda etapa para su trayectoria musical que promete muchísimo.





