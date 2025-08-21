Goyo Reyna trae una experiencia multisensorial con “Sombras: el musical flamenco"

Prensa RPComunicaciones

El Goyo Reyna, máximo representante del latín-pop flamenco, presenta las dos últimas funciones de su nuevo y esperado show titulado SOMBRAS: el musical flamenco, en el Teatro Ocho de Las Mercedes, este jueves 7 y el jueves 14 de agosto a las 8:00 pm. En las tres presentaciones anteriores, el público ha quedado encantado por la fusión de flamenco, jazz y música académica, con la danza y el teatro. Este espectáculo fue escrito, producido y dirigido por el propio Goyo Reyna, quien promete una próxima temporada para el último trimestre de 2025, dado el éxito obtenido.





“SOMBRAS es un musical que surge a raíz de la tesis de la bailaora Waleskaora Diplomatíc, quien además estudia Psicología Transpersonal Jungueana y Doce Pasos. En el escenario, ensayos, montaje, preproducción, bailes, cantes y géneros musicales se presentan como espacios de encuentros, reflexiones, disputas, discrepancias, momentos de ternura, empatía, solidaridad, consciencia, coexistencia y despertares, entre otros”, explicó el Goyo Reyna.





Este musical cuenta con Goyo Reyna en el cante y percusión, Deivis Arrioja en el cante y palmas, Óscar Castellanos en la guitarra, Livio Arias en el bajo eléctrico, David Moreira en el violín y Manuel Barrios en la flauta traversa y saxofón tenor. Como bailaor participará Jesule "El Brujo”. En la danza y actuaciones estarán Sarihmit Bake (protagonista), Jeniffer Rojas (Sombra 1), Elsy Garcia (Sombra 2) y Andreina Colucci (Sombra 3).







“Lo difícil y comprometido que es el arte, el bailar, actuar y cantar profesionalmente, disfrutándolo, que al público le guste su interpretación depende de cuan superados y trascendidos están sus conflictos y traumas originarios, que impedirán una y otra vez que cautive y conmueva con su talento, arte, duende, magia y ángel, para que emerja el buen fluir de sus interpretaciones al cante, al toque, al baile, zapateao y composiciones que solo conectarán con el público, una vez que detecte, integre y sane”, agregó el Goyo Reyna sobre la temática de SOMBRAS: el musical flamenco.





La dirección actoral de este musical está a cargo de Luis Vicente González, la producción de campo es de Jayler Romero y el sonido, ecualización y microfonía cuentan con la experiencia de Eduardo Ceballos, más la iluminación de Keiler Omaña. El evento se lleva a cabo a beneficio de la Fundación Tatiana Reyna y de la Fundación Teatro Ocho. Las entradas para disfrutar de SOMBRAS: el musical flamenco, están disponibles en las taquillas del teatro y por el WhatsApp que aparece en la cuenta @teatro8.ve





Además de la mixtura entre música, teatro y danza, el Teatro Ocho, desde la 6:00 pm ofrece en su terraza una oferta gastronómica de altura, amenizada por el DJmagic, para luego pasar a las 8:00 pm al teatro, donde hay butacas porta vaso o porta copa, para continuar la Gastronomía Espumante. “Les esperamos para disfrutar el agradable atardecer, tapas españolas y copas de la Rioja, también tenemos descorches solidarios y postres para merendar dulces caseros”, añadió el Goyo.





