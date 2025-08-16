“El mejor polvo de tu vida” es el nuevo sencillo del venezolano Raw Fellahx

Prensa. David Alexander Leal R.

La escena musical se prepara para vibrar con el lanzamiento del nuevo sencillo del cantante venezolano Raw Fellahx, titulado “El mejor polvo de tu vida” , una pegajosa mezcla de ritmo y sensualidad en el estilo del reguetón que promete conquistar a los amantes de la música urbana.





En “El mejor polvo de tu vida”, Raw Fellahx explora la temática de las relaciones casuales y sin compromiso, retratando la química entre dos personas que disfrutan del presente sin ataduras. Con letras provocativas y un ritmo contagioso, esta canción pone en el centro de atención las aventuras desenfadadas de una conexión que, aunque ligera, puede ser intensa y memorable.





“Me considero un artista versátil, hace poco lanzamos una bachata pero esta vez quería crear un tema para discoteca, más reggaeton, más perreo”, dice Raw Fellahx. “Con este nuevo sencillo a veces, lo mejor es simplemente disfrutar el momento y dejar que las cosas fluyan”.

El sencillo está disponible en todas las plataformas digitales, acompañado de un vibrante video musical filmado en la ciudad de Medellín bajo la dirección de The Click Boy, Eduardo Arjona, la edición y efectos especiales por John Mulato el cual revela el espíritu despreocupado y apasionado de la letra. Con una producción de alta energía, “El mejor polvo de tu vida” producida por BLACKVIRD en la ciudad de Medellín y mezclada y masterizada en los estudios de Miami, hace una invitación a dejarse llevar y a celebrar las conexiones espontáneas.





Además, este nuevo sencillo se encuentra ya disponible en formato stereo en todas las plataformas al igual de audio imersivo en Dolby Atmos en plataformas como TIDAL , AMAZON MUSIC y en spatial audio exclusivamente para Apple Music.

Link de video: https://youtu.be/Mxde8OBkJgA

Redes sociales: @rawfellahx @blackvird_music

Promotor Radio: @davidlealramirez