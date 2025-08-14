Desde Viena el NEWARTMUSIK presenta a la prodigiosa pianista Sofía Sopena

Prensa NEWARTMUSIK

El proyecto NEWARTMUSIC, cuya directora artística y ejecutiva es la maestra venezolana Sylvia Constantinidis, entre sus objetivos principales se encuentra el impulsar la carrera de jóvenes músicos, bien sea compositores, directores o solistas de algún instrumento, como es el caso de la pianista Sofía Sopena, talento latino que debuta en Europa nada menos que en Viena, una de las capitales mundiales de la música sinfónica y quien con apenas 14 años de edad, ofreció un concierto el pasado viernes 25 de julio, en el prestigioso Salón Brahms, interpretando obras de gran dificultad, escritas por autores de la talla de Bach, Chopin, Prokofiev, Rachmaninov y Scriabin.





Esta presentación que se realizó en la capital austriaca, forma parte del programa de jóvenes artistas PROMETHEUS que nace en el seno del NEWARTMUSIK, diseñado para impulsar, preparar y promover a nuevos talentos, en este caso del piano. Sofía Sopena es una pianista prodigio, nacida el 25 de septiembre de 2010 en Coconut Grove, Florida, EE. UU. Inició sus estudios musicales a los 5 años con la maestra Sylvia Constantinidis, quien la educó en la escuela pianística y la tradicional técnica de los grandes maestros Claudio Arrau, Martin Krauss, Czerny y Franz Liszt.





“En NEWARTMUSIK siempre hemos buscado apoyar e impulsar el talento de jóvenes músicos y compositores, para nosotros siempre ha sido importante la labor educativa y el formar a las nuevas generaciones. Estoy muy orgullosa con la evolución y el desarrollo musical de Sofía Sopena, con quien he venido trabajando desde que ella tenía 5 años de edad y este concierto del viernes 25 de julio representa un gran logro”, expresó la maestra Constantinidis quien también se encuentra en Viena trabajando con el programa de clases magistrales para piano, que lleva a cabo para talentos emergentes.





El recital debut de piano solista en la Sala Brahms de Viena incluye un repertorio extremadamente exigente con algunas de las mejores piezas del repertorio de algunos de los pianistas y compositores más importantes y trascendentales de la historia como lo son Chopin, Rachmaninov, Bach y Prokofiev, retadores para los más experimentados intérpretes, pero que esta adolescente con apenas 14 años, interpreta con una fluidez sorprendente, gracias a la excelente educación musical que ha recibido desde su niñez.





Tras un proceso de audición y concurso, Sofía además acaba de ser aceptada en la Escuela de Artes Alexander W. Dreyfoos (DSOA), un programa público de Bellas Artes para jóvenes intérpretes con gran talento en el sur de Florida, fundado por Alexander W. Dreyfoos Jr., también presidente fundador del Centro Kravis para las Artes Escénicas en West Palm Beach, Florida, EE. UU.





Vale recordar que Sofía Sopena nació en el seno de una familia de amantes de la música; su padre fue pianista toda su vida, su tío abuelo fue profesor de piano y artista comunitario. De ascendencia española y latinoamericana, esta joven aporta una formación única que le brinda un enfoque innovador y estimulante para una carrera musical muy prometedora.





De esta manera, presentando nuevos talentos y dando clases magistrales para las nuevas generaciones, el NEWARTMUSIK continúa dando pasos importantes en su consolidación como uno de los proyectos de educación musical más relevantes de la actualidad, tanto en EEUU como en Europa. Pronto serán dadas a conocer sus nuevas actividades, mientras celebran los éxitos que comienza a cosechar la joven prodigio del piano, Sofía Sopena.

