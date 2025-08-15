 Policlínica Metropolitana trae al país novedoso tratamiento para la artrosis y la rizartrosis - SenderosdeApure.Net

Policlínica Metropolitana trae al país novedoso tratamiento para la artrosis y la rizartrosis

Prensa. Sasha Ackerman

Policlínica Metropolitana realizó, por primera vez en Venezuela, cuatro cirugías complejas con implantación de prótesis de silicona Digitalis para artrosis de articulaciones interfalángicas proximales y la implantación de dos prótesis de trapecio metacarpiana para rizartrosis., con excelentes resultados postoperatorios inmediatos. La Cirujana de la mano de PCM, Milagros Sosa, junto a dos colegas especialistas del “Institut de la má” en Barcelona, España, fueron los responsables de estas intervenciones con las que Policlínica Metropolitana demuestra una vez más su compromiso con la innovación, siendo referencia en el país al incorporar tecnología de última generación para el tratamiento de sus pacientes.

 

Sosa expresó su satisfacción con que Policlínica Metropolitana fuera la sede de estos tratamientos innovadores, y agradeció la presencia de sus pares españoles, a los que calificó de “referentes mundiales en el uso de  estas prótesis”. Resaltó la gran oportunidad que ofreció PCM a 80 médicos del país, quienes pudieron ver las cirugías y aclarar dudas en tiempo real gracias a su transmisión en vivo en el auditorio Dr. Pedro Elias Vargas de la institución médica privada venezolana. Por su parte, el doctor Sergi Barrera, cirujano de la mano y director del Institut de la Mà en Barcelona, España,  expresó su satisfacción por haber formado parte  y señaló que “lo más importante es poder enseñar esta técnica a los cirujanos venezolanos, que están más que preparados para realizar estos procedimientos con éxito”.

 

Por su parte, el cirujano venezolano-español, Gerardo Méndez, quien también es referencia mundial, aseguró que “se trata de un sistema novedoso, muy utilizado en Europa, y es un placer para mí traerlo al país y ayudar a mis colegas a aplicarlo, porque es un implante que revolucionará seguramente el tratamiento de la rizartrosis en pacientes venezolanos”, aseguró el doctor Méndez. Estas cirugías se dan en el marco de la celebración de los 50 años de Policlínica Metropolitana, siempre enfocada en la innovación y la cercanía con el paciente para elevar los estándares de calidad hacia la población venezolana y continuar siendo referencia en el país.

 

Para mayor información pueden ingresar a @policlinicametropolitana o escribir al whatsapp del 0212-9080100.

