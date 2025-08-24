 El Pandaa logra posicionarse en el puesto #1 del Top General en Monitor Latino Venezuela con su tema “Tengo 3” - SenderosdeApure.Net

Recientes

BANNER PRINCIPAL

domingo, 24 de agosto de 2025

El Pandaa logra posicionarse en el puesto #1 del Top General en Monitor Latino Venezuela con su tema “Tengo 3”

El Pandaa logra posicionarse en el puesto #1 del Top General en Monitor Latino Venezuela con su tema “Tengo 3”


Prensa. David Leal.



El Pandaa irrumpe con fuerza en la escena musical venezolana al posicionarse en el puesto número uno “General” y con más de seis semanas consecutivas en el  “Top Urbano” con su más reciente sencillo promocional, “Tengo 3”, El tema también logró ingresar al TOP #1 General, consolidándose como una de las canciones más sonadas en la radio nacional.



“Tengo 3” es una pieza fresca, bailable y provocadora que fusiona ritmos de dembow con una narrativa cargada de sátira, picardía y realismo callejero. Con su estilo directo y carismático, El Pandaa explora el imaginario popular del “chisme de barrio” y las complejidades de las relaciones múltiples, manteniéndose fiel a su identidad artística.



Este éxito representa un hito importante para la carrera del artista, quien ha venido ganando terreno dentro de la nueva ola del género urbano en Venezuela y el Caribe. Con letras auténticas, sentido del humor afilado y un flow distintivo, El Pandaa se posiciona como una de las voces emergentes más prometedoras del panorama musical actual.


“Este número uno no solo es mío, es de toda mi gente que me apoya desde el principio. Vamos por más”, expresó El Pandaa en sus redes sociales, celebrando el logro con sus seguidores.


Con “Tengo 3”, El Pandaa reafirma su compromiso de conectar con el público joven a través de propuestas frescas, divertidas y con identidad propia, marcando el inicio de lo que promete ser una trayectoria llena de éxitos.

David Alexander Leal R.
Promotor Radial Nacional
Leer más

Español: Dona para seguir informando en Senderos de Apure. Para nosotros cualquier aporte desde 1$ en adelante será aprovechado con la finalidad de ejecutar proyectos y programas; educativos, informativos, y benéficos. Puedes ser donante por una vez o permanente. Dale click a Donate para ir a PayPal////////////////// English: Donate to continue reporting on Senderos de Apure. For us, any contribution from $ 1 onwards will be used for the purpose of executing projects and programs; educational, informational, and charitable. You can be a one-time or permanent donor. Click Donate to go to PayPal.

Subscríbete via email

Author Image

Acerca de: Eduardo Galindo Producciones. Email: galineduardo@gmail.com
Periodista graduado en la Universidad Bicentenaria de Aragua (UBA)
CNP Apure-Amazonas 11.410. Venezuela

By a la/s
Etiquetas:

VENTA: LIBRO DIGITAL PROMOCIONAL. 5$ (BCV). DALE CLICK.

VENTA: LIBRO DIGITAL: SENDEROS DE APURE. 5$ (BCV). DALE CLICK.

VENTA: LIBRO DIGITAL: YO AMO APURE. 5$ (BCV). DALE CLICK.

VENTA: LIBRO DIGITAL: EDUARDO: HUMANIDAD. 5$ (BCV). DALE CLICK.

VENTA: LIBRO DIGITAL: GERENCIA DE MEDIOS II. 5$. (BCV). DALE CLICK.

VENTA: LIBRO DIGITAL: POSTALES DIGITALES. 5$ (BCV). DALE CLICK.