El Pandaa logra posicionarse en el puesto #1 del Top General en Monitor Latino Venezuela con su tema “Tengo 3”





El Pandaa irrumpe con fuerza en la escena musical venezolana al posicionarse en el puesto número uno “General” y con más de seis semanas consecutivas en el “Top Urbano” con su más reciente sencillo promocional, “Tengo 3”, El tema también logró ingresar al TOP #1 General, consolidándose como una de las canciones más sonadas en la radio nacional.









“Tengo 3” es una pieza fresca, bailable y provocadora que fusiona ritmos de dembow con una narrativa cargada de sátira, picardía y realismo callejero. Con su estilo directo y carismático, El Pandaa explora el imaginario popular del “chisme de barrio” y las complejidades de las relaciones múltiples, manteniéndose fiel a su identidad artística.









Este éxito representa un hito importante para la carrera del artista, quien ha venido ganando terreno dentro de la nueva ola del género urbano en Venezuela y el Caribe. Con letras auténticas, sentido del humor afilado y un flow distintivo, El Pandaa se posiciona como una de las voces emergentes más prometedoras del panorama musical actual.





“Este número uno no solo es mío, es de toda mi gente que me apoya desde el principio. Vamos por más”, expresó El Pandaa en sus redes sociales, celebrando el logro con sus seguidores.





Con “Tengo 3”, El Pandaa reafirma su compromiso de conectar con el público joven a través de propuestas frescas, divertidas y con identidad propia, marcando el inicio de lo que promete ser una trayectoria llena de éxitos.