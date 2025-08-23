El violinista Daniel Herrera destaca como maestro en el concierto “El Sonido del Éxito”

La presentación que cierra un ciclo del Sunstate Orchestral Program – El Sistema Tampa y que muestra los frutos de una gran labor artística y docente

A mediados de julio se realizó el concierto de cierre académico del Sunstate Orchestral Program – El Sistema Tampa, institución que replica El Sistema venezolano en Florida, EEUU, titulado El Sonido del Éxito, realizado en el teatro de artes del Hillsborough Community College – Ybor City, evidenciando el crecimiento artístico y personal de los niños y jóvenes que hacen vida en este programa. En esta cita, el violinista Daniel Herrera, tuvo una destacada actuación, tanto tocando con la orquesta, como con los alumnos que apoya y ayuda a preparar en su rol de formador musical, específicamente como profesor de violín, cuya labor ha trascendido a otras latitudes.







Daniel Herrera, quien fuera un destacado integrante de la fila de violines de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela, con la cual obtuvo dos nominaciones al Grammy, vive ahora un momento importante en su carrera como violinista, tocando con las orquestas de El Sistema Tampa Bay, así como con la Villages Philharmonic Orchestra, donde ha tenido un rol importante en la fila de primeros violines. Además, el joven dedica parte importante de su tiempo, en la formación de nuevas generaciones musicales, tal y como le fuera enseñado desde temprana edad en El Sistema venezolano, siguiendo las enseñanzas del maestro José Antonio Abreu.





Formado durante su niñez en el núcleo de Guatire, edo. Miranda, Venezuela y quien actualmente cursa estudios superiores en música en el Hillsborough Community College de Florida, manifestó sentirse muy contento con los resultados del grupo de niños y jóvenes que ofrecieron el concierto El Sonido del Éxito: “Ver a estos niños y jóvenes crecer y desarrollarse como personas recibiendo valores mediante la práctica colectiva de la música es algo que no tiene precio, tienen un gran futuro y me siento muy contento de poder formar parte de esta gran familia y de haberles transmitido mis conocimientos”.





El liderazgo del profesor Herrera en El Sistema Tampa Bay, ya registra un impacto en otros estados de EEUU. A través del diseño curricular y la iniciativa de su programa de cuerdas, él ha logrado que sus estudiantes de violín hayan obtenido plazas importantes en festivales nacionales como el Ravinia de Chicago, el Festival de la Filarmónica de Los Ángeles (YOLA), la Residencia de El Sistema en Connecticut, El Sistema Texas, la Academia Latinoamericana de Violín en Sudamérica y El Sistema en Argentina.





“Mis enseñanzas en El Sistema de Venezuela han sido clave en el camino de mi vida y mi carrera hasta ahora en los EEUU”, destaca el joven violinista, orgullo de Guatire, quién extraña muchísimo tocar con las orquestas venezolanas. “Entre mis sueños está el poder reencontrarme con mis compañeros de la Sinfónica Simón Bolívar, los cuales considero como una familia, porque crecimos juntos, espero que la vida nos conceda vernos y poder tocar juntos de nuevo, así como darle clases a los niños del núcleo allá en Guatire, eso sería algo maravilloso”, agregó.





Además de su impacto en la educación musical de niños y jóvenes violinistas, las contribuciones sociales más amplias del profesor Herrera refuerzan la relevancia de su labor. Ha trabajado en el desarrollo del programa Música para Refugiarte, que ofrece educación musical y desarrollo comunitario para jóvenes refugiados provenientes de varias naciones, lo que refleja un profundo compromiso con el uso de la música como herramienta para la resiliencia social y la integración. Desde su lanzamiento en 2022, esta iniciativa humanitaria ha brindado servicios a más de 400 jóvenes refugiados en Arizona, Nuevo México y Florida.

Este ilustre violinista mirandino, desea que sus alumnos algún día puedan tener el mismo recorrido que él ha tenido y se empeña en transmitirles los mejores conocimientos para su desarrollo musical. Hay que tomar en cuenta que Daniel Herrera tiene una nominación al Grammy Latino por haber participado en la grabación los discos de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela (OSSBV): “Fiesta” (2008) y, participó en la grabación del álbum “Bidimencional” junto a Guaco (2017), que ganó el Grammy Latino.

En su palmarés con la OSSBV suma la actuación en eventos de impacto global como el concierto en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (Nueva York, 2016), la residencia artística del Festival de Salzburgo con West Side Story (2016) y la residencia en el Carnegie Hall de Nueva (octubre 2016).









Daniel inició sus estudios a los 10 años en el núcleo Vicente Emilio Sojo de Guatire. Su talento y disciplina le permitieron formar parte de diversas agrupaciones juveniles, como las orquestas Infantiles y Juveniles de Guatire, la Orquesta de los Núcleos del Estado Miranda, la Orquesta Metropolitana y la Orquesta Sinfónica Infantil de Venezuela. Continuó su formación en el Conservatorio de Música Simón Bolívar. Fue miembro fundador de la Orquesta Francisco de Miranda y en 2005, luego ingresó a la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela dentro de la sección de segundos violines, bajo la batuta de Gustavo Dudamel.









