Ritmo, color y seducción: Ariel de Cuba presenta su nueva canción “Tutorial”

Un tema bailable y contagioso que revela una faceta refrescante del artista cubano.
Prensa. HA Comunicaciones Agency.
El cantante cubano Ariel de Cuba presenta su más reciente sencillo titulado “Tutorial”, una propuesta musical vibrante, con un ritmo bailable cargado de tintes tropicales que promete poner a todos a moverse. Con esta canción, Ariel de Cuba muestra una faceta más fresca y divertida, reafirmando su capacidad para reinventarse y seguir sorprendiendo a su audiencia.
“Tutorial” no solo destaca por su energía sonora, sino también por su videoclip cargado de energía, donde vemos a Ariel conquistando a una chica mientras despliega su carisma en una coreografía junto a un cuerpo de baile en plena ciudad. El resultado es una experiencia visual y musical que invita a disfrutar, bailar y sonreír.