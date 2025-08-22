Ritmo, color y seducción: Ariel de Cuba presenta su nueva canción “Tutorial”

Un tema bailable y contagioso que revela una faceta refrescante del artista cubano.

El cantante cubano Ariel de Cuba presenta su más reciente sencillo titulado “Tutorial”, una propuesta musical vibrante, con un ritmo bailable cargado de tintes tropicales que promete poner a todos a moverse. Con esta canción, Ariel de Cuba muestra una faceta más fresca y divertida, reafirmando su capacidad para reinventarse y seguir sorprendiendo a su audiencia.





“Tutorial” no solo destaca por su energía sonora, sino también por su videoclip cargado de energía, donde vemos a Ariel conquistando a una chica mientras despliega su carisma en una coreografía junto a un cuerpo de baile en plena ciudad. El resultado es una experiencia visual y musical que invita a disfrutar, bailar y sonreír.





Conocido como El Rey del Party , Ariel de Cuba presenta esta fusión audaz de reguetón, sonidos tropicales y Cubatón, su sello distintivo. Con metáforas ingeniosas como “¿Será que soy terrícola y tú de Marte?” , Ariel aborda de forma divertida y original el reto de conquistar un amor "de otro mundo".





Ariel de Cuba continúa consolidando su lugar en la escena musical latina. Con el respaldo de la discográfica canadiense Farandula Records , el artista sigue demostrando que es un talento versátil y una propuesta fresca. Disfruta de “Tutorial” en tu plataforma favorita y sigue a Ariel de Cuba en sus redes sociales.





https://www.youtube.com/watch? v=GqLx1Oc_zbA