McDonald's refuerza su compromiso con la calidad con su programa Puertas Abiertas

En su compromiso con la calidad, McDonald’s vuelve a poner en primer plano una de sus iniciativas más emblemáticas: Puertas Abiertas, el programa exclusivo que desde hace años invita a los clientes a recorrer las cocinas de sus restaurantes y conocer en primera persona cómo se prepara el menú que millones de personas eligen a diario.





“En McDonald’s creemos que la confianza se construye con hechos. Por eso somos los únicos en la industria que abrimos nuestras cocinas de forma proactiva y permanente, para que todos puedan ver el cuidado y cariño que tenemos por cada ingrediente y proceso de nuestro menú”, afirmó David Grinberg, Vicepresidente de Comunicaciones Corporativas de Arcos Dorados, quien complementó: “Cuando las personas conocen esa obsesión que tenemos por la calidad y la seguridad alimentaria, su confianza y percepción de la marca mejora notablemente”.





“Me impresionó mucho conocer en detalle la cadena de refrigeración y ver cómo los productos llevan todo un control para que cuando uno tome su hamburguesa en el mostrador, estén frescos, crujientes y sabrosos”, expresó Freddy Guilarte ingeniero en informática, luego de realizar uno de los recorridos Puertas Abierta en el McDonald’s de La California, Caracas.





Guilarte fue parte de un grupo de ocho personas, quienes conocieron los protocolos de higiene y seguridad alimentaria de McDonald’s, vieron de cerca cómo se preparan los diferentes menús y descubrieron el origen de sus ingredientes.

Entre los aspectos que más destacan quienes participaron en el Puertas Abiertas, están:

La rigurosidad para garantizar la seguridad e higiene de los alimentos.

Que la carne de las hamburguesas es 100% de res de la mejor calidad.

La frescura de los vegetales.

Que el 90 % de los ingredientes son de origen local.

Para más información sobre la iniciativa, visita www.arcosdorados.com/puertas- abiertas/