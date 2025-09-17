 Rosy Cueva regresa a la escena musical con “Duele” una carta de amor hecha canción - SenderosdeApure.Net

Rosy Cueva regresa a la escena musical con “Duele” una carta de amor hecha canción

Prensa. Zigmaz Eventos

Tras una pausa en su carrera musical la cantante oriunda de los altos mirandinos, Rosy Cueva (@rosycueva_), lanzó el pasado 5 de septiembre su quinto sencillo titulado “Duele” por todas las plataformas de distribución digital. Anteriormente la artista ya tenía varios temas en su haber “Más y más”, “¿Y Ahora qué?”, “Dime” y “Casi, Casi” los cuales tuvieron gran receptividad de parte de sus fanáticos. Pero esta vez regresa con una propuesta un poco más orgánica a pura guitarra.


Rosy comenzó a escribir el tema a finales de mayo principios de junio, “De hecho la canción comenzó siendo una carta. Me ha tomado tiempo concretarlo porque quería hacer un buen trabajo, porque con este volvería al ruedo y tenía tiempo sin sacar música. Para mí es un tema sanador porque es convertir el dolor en arte, en una obra maestra. Es una especie de desahogo con la que muchas personas se identificarán porque a todos nos han roto el corazón”, acotó.


La parte instrumental del tema “Duele” la compuso la misma artista, cuya habilidad de tocar varios instrumentos como el piano, cuatro, guitarra y ukelele; jugó un papel importante para esta labor. La ejecución y los arreglos estuvo a cargo de la guitarrista argentina, Virginia Morillas (@virginia.morillas), que Rosy conoció a través de las redes sociales, ella le pasó los acordes e hicieron esta mágica colaboración que dio como resultado esta pieza acústica y sin percusión que fusiona el género romántico que caracteriza a la cantante con pinceladas de la música regional mexicana, específicamente el corrido.


Ya puedes escuchar el tema en  Spotify en el enlace a continuación:

https://open.spotify.com/intl-es/track/4THhOjV9bN421xCn6mtJNE?si=3e69f634855d46e3

Cueva realizó la grabación de este sencillo con el ingeniero de sonido Daniel Noguera (@dani3lns) quien se encargó de la mezcla y máster.

La portada de la canción fue realizada por la misma Rosy cuya profesión es diseñadora gráfica. La sesión fotográfica para este lanzamiento estuvo a cargo de Owl Team Media (@owlteamedia).

Para estar al día de los pasos y de las actualizaciones de Rosy Cueva ingresa a sus redes sociales en: 

Instagram:  @rosycueva_

TikTok: @rosycueva_


