 Tony Lozano "Haciéndolo Romántico" new Bachata - SenderosdeApure.Net

Recientes

BANNER PRINCIPAL

martes, 23 de septiembre de 2025

Tony Lozano "Haciéndolo Romántico" new Bachata

Prensa. Héctor Álvarez

El bachatero español Tony Lozano da un paso firme en su carrera artística con el lanzamiento de su primer EP titulado “Haciéndolo Romántico”, una producción que reúne cinco bachatas cargadas de sensualidad, tradición y frescura, en las que el artista combina la esencia del género con fusiones de sonidos españoles y un universo sonoro profundamente romántico.


 

El EP ha sido producido por DerekVinci y cuenta con el respaldo de la discográfica EQS Música, sello que apuesta por el talento emergente y que impulsa esta nueva etapa del cantante. “Haciéndolo Romántico” no solo marca un hito en la trayectoria de Tony Lozano, sino que también representa una evolución completa de su música y su imagen. Con este trabajo, el artista busca llevar la bachata a nuevas audiencias, explorando matices que conectan lo clásico del género con una identidad mediterránea única.


 

Con letras apasionadas, guitarras envolventes y arreglos modernos, este EP promete conquistar tanto a los amantes de la bachata más tradicional como a quienes buscan una propuesta fresca y diferente dentro del panorama latino. Tony Lozano invita al público a sumergirse en este viaje musical donde el romanticismo es el protagonista absoluto. 

-- 

 

Entrevistas comunicarse con:

EQS Música
Héctor Álvarez - halvarez@eqsmusica.com

www.eqsmusica.com

Leer más

Español: Dona para seguir informando en Senderos de Apure. Para nosotros cualquier aporte desde 1$ en adelante será aprovechado con la finalidad de ejecutar proyectos y programas; educativos, informativos, y benéficos. Puedes ser donante por una vez o permanente. Dale click a Donate para ir a PayPal////////////////// English: Donate to continue reporting on Senderos de Apure. For us, any contribution from $ 1 onwards will be used for the purpose of executing projects and programs; educational, informational, and charitable. You can be a one-time or permanent donor. Click Donate to go to PayPal.

Subscríbete via email

Author Image

Acerca de: Eduardo Galindo Producciones. Email: galineduardo@gmail.com
Periodista graduado en la Universidad Bicentenaria de Aragua (UBA)
CNP Apure-Amazonas 11.410. Venezuela

By a la/s
Etiquetas:

VENTA: LIBRO DIGITAL PROMOCIONAL. 5$ (BCV). DALE CLICK.

VENTA: LIBRO DIGITAL: SENDEROS DE APURE. 5$ (BCV). DALE CLICK.

VENTA: LIBRO DIGITAL: YO AMO APURE. 5$ (BCV). DALE CLICK.

VENTA: LIBRO DIGITAL: EDUARDO: HUMANIDAD. 5$ (BCV). DALE CLICK.

VENTA: LIBRO DIGITAL: GERENCIA DE MEDIOS II. 5$. (BCV). DALE CLICK.

VENTA: LIBRO DIGITAL: POSTALES DIGITALES. 5$ (BCV). DALE CLICK.