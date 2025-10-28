 Hebert Palomo, talento venezolano, se une a la agrupación musical S.B.S - SenderosdeApure.Net

Recientes

BANNER PRINCIPAL

martes, 28 de octubre de 2025

Hebert Palomo, talento venezolano, se une a la agrupación musical S.B.S


 PrensaÁngel Rojas Reyes.

Hebert Palomo, artista de origen colombo-venezolano, nacido y criado en Los Pijiguaos, Estado Bolívar, ha logrado consolidar una trayectoria multifacética en el mundo del espectáculo, destacando como actor, modelo, conductor y cantante. Su incursión en la música inició en México junto al grupo 11:11, donde adquirió valiosas herramientas que fortalecieron su desarrollo profesional. Hoy, Palomo da un nuevo paso decisivo en su carrera al unirse al reconocido grupo S.B.S, con el que llevará su talento a escenarios internacionales.


S.B.S, agrupación con raíces cubanas, fue un fenómeno mundial en los años 90 gracias a éxitos como “Follow The Leader”“Arriba Abajo” y “Ritmo Vuelta”. Ahora, con la incorporación de Hebert, la agrupación suma frescura, versatilidad y energía artística a su legado. El próximo gran reto de Palomo será a finales de noviembre, cuando debutará en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, uno de los escenarios más importantes del mundo y cuna de presentaciones de artistas de talla internacional.


Sobre esta nueva etapa, el artista afirma: “Todo se puede lograr, incluso cuando parece perdido. No importan las condiciones ni los medios; si el deseo y el anhelo vienen de adentro, todo se alinea para que lo consigas.” Con determinación y pasión, Hebert Palomo continúa demostrando que los límites están hechos para superarse, consolidándose como un talento venezolano que apunta al éxito internacional.


Puedes seguirlo en sus redes sociales como @hebert_s.b.s

Prensa @DonJuanProducciones / @SoyAngelRojas

Leer más

Español: Dona para seguir informando en Senderos de Apure. Para nosotros cualquier aporte desde 1$ en adelante será aprovechado con la finalidad de ejecutar proyectos y programas; educativos, informativos, y benéficos. Puedes ser donante por una vez o permanente. Dale click a Donate para ir a PayPal////////////////// English: Donate to continue reporting on Senderos de Apure. For us, any contribution from $ 1 onwards will be used for the purpose of executing projects and programs; educational, informational, and charitable. You can be a one-time or permanent donor. Click Donate to go to PayPal.

Subscríbete via email

Author Image

Acerca de: Eduardo Galindo Producciones. Email: galineduardo@gmail.com
Periodista graduado en la Universidad Bicentenaria de Aragua (UBA)
CNP Apure-Amazonas 11.410. Venezuela

By a la/s
Etiquetas:

VENTA: LIBRO DIGITAL PROMOCIONAL. 5$ (BCV). DALE CLICK.

VENTA: LIBRO DIGITAL: SENDEROS DE APURE. 5$ (BCV). DALE CLICK.

VENTA: LIBRO DIGITAL: YO AMO APURE. 5$ (BCV). DALE CLICK.

VENTA: LIBRO DIGITAL: EDUARDO: HUMANIDAD. 5$ (BCV). DALE CLICK.

VENTA: LIBRO DIGITAL: GERENCIA DE MEDIOS II. 5$. (BCV). DALE CLICK.

VENTA: LIBRO DIGITAL: POSTALES DIGITALES. 5$ (BCV). DALE CLICK.