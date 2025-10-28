Hebert Palomo, talento venezolano, se une a la agrupación musical S.B.S

Prensa

. Ángel Rojas Reyes.

Hebert Palomo, artista de origen colombo-venezolano, nacido y criado en Los Pijiguaos, Estado Bolívar, ha logrado consolidar una trayectoria multifacética en el mundo del espectáculo, destacando como actor, modelo, conductor y cantante. Su incursión en la música inició en México junto al grupo 11:11, donde adquirió valiosas herramientas que fortalecieron su desarrollo profesional. Hoy, Palomo da un nuevo paso decisivo en su carrera al unirse al reconocido grupo S.B.S, con el que llevará su talento a escenarios internacionales.





S.B.S, agrupación con raíces cubanas, fue un fenómeno mundial en los años 90 gracias a éxitos como “Follow The Leader”, “Arriba Abajo” y “Ritmo Vuelta”. Ahora, con la incorporación de Hebert, la agrupación suma frescura, versatilidad y energía artística a su legado. El próximo gran reto de Palomo será a finales de noviembre, cuando debutará en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, uno de los escenarios más importantes del mundo y cuna de presentaciones de artistas de talla internacional.





Sobre esta nueva etapa, el artista afirma: “Todo se puede lograr, incluso cuando parece perdido. No importan las condiciones ni los medios; si el deseo y el anhelo vienen de adentro, todo se alinea para que lo consigas.” Con determinación y pasión, Hebert Palomo continúa demostrando que los límites están hechos para superarse, consolidándose como un talento venezolano que apunta al éxito internacional.





Puedes seguirlo en sus redes sociales como @hebert_s.b.s

Prensa @DonJuanProducciones / @SoyAngelRojas