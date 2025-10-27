Pumba Dos Santos estrena “Follow me”: un himno al amor sin miedo

Promotor Radio

David Alexander Leal R.







El artista caleño Pumba Dos Santos sorprende la escena musical con el lanzamiento de su nuevo sencillo, “Follow me” una propuesta vibrante que fusiona el afrobeat con una lírica profundamente romántica. La canción no solo invita a bailar, sino que también es una declaración de intenciones sobre la entrega y la confianza en el amor. Asimismo, "Follow me" nace de una colaboración lírica entre Pumba dos Santos, Mateo, J Cavid y Andy con un beat del productor Jony Lams que conquisto al artista. Por su parte, la letra ha sido meticulosamente construida para evocar el deseo de dejarse llevar por el amor sin reservas ni miedos, celebrando la confianza y la química entre dos personas obteniendo como resultado una pieza musical cálida, íntima y, a la vez, bailable, que promete conquistar los corazones del público.





“Es mi canción favorita. Es de esas que no solo se escuchan, se sienten. Me lleva a un lugar donde todo es paz, todo es amor.” — Comenta Pumba Dos Santos





El impacto de "Follow me" se magnifica con un videoclip cinematográfico rodado íntegramente en Nueva York. Este proyecto es un testimonio del talento multifacético de Pumba Dos Santos, quien no solo canta, sino que también es el productor audiovisual detrás de su propia compañía, Agora Productions. Asimismo, el caleño Pumba dos Santos, asumió los roles de guionista, director y editor del videoclip. La narrativa visual cuenta la poderosa historia del reencuentro de dos almas separadas por el destino y milagrosamente unidas por los fragmentos de una fotografía siendo una metáfora visual tan potente y emotiva como la canción misma, elevando la experiencia del sencillo a un nivel artístico superior.





Pumba Dos Santos ha logrado destacarse en la industria musical gracias a su estilo único y su capacidad para conectar con personas de todas las edades colaborando con artistas como Alkilados, Juan Duque, Kapo, Yelsid, y compartiendo tarima junto a Romeo Santos, Daddy Yankee, J Balvin, Maluma entre otros artistas. Su reciente sencillo Follow me ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales el cual promete ofrecer una experiencia musical auténtica para todos sus seguidores.

Redes sociales: @pumbadossantos / @blackvird_music

LINK DE VIDEO: https://youtu.be/XS0uewglVqI? si=5aFZV-UlK9LlVCjS



