J Salez presenta “Duele”, una bachata sensual producida por DerekVinci bajo el sello EQS Música

El cantante bachatero mexicano J Salez estrena su nuevo sencillo “Duele”, una propuesta musical cargada de sensualidad y pasión que refleja el lado más relajado y enamorado del artista. El tema fue producido por DerekVinci, reconocido por su capacidad de fusionar la esencia tradicional de la bachata con sonidos contemporáneos, logrando una pieza fresca y auténtica. Con este lanzamiento, J Salez reafirma su versatilidad artística y su compromiso con el género que lo ha posicionado como una de las voces emergentes más prometedoras de la escena bachatera en México y Latinoamérica.





“Duele” llega bajo el sello discográfico EQS Música, consolidando así una etapa de madurez creativa en la carrera de J Salez. La canción invita a dejarse llevar por el ritmo cadencioso de la bachata, con una interpretación que conecta directamente con las emociones del público. Con este estreno, J Salez busca seguir conquistando corazones y expandiendo su música hacia nuevos escenarios, mostrando una faceta más íntima y romántica que promete cautivar a los amantes del género.

