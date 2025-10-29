 J Salez presenta “Duele”, una bachata sensual producida por DerekVinci bajo el sello EQS Música - SenderosdeApure.Net

miércoles, 29 de octubre de 2025

J Salez presenta “Duele”, una bachata sensual producida por DerekVinci bajo el sello EQS Música

Prensa. Héctor Álvarez.


El cantante bachatero mexicano J Salez estrena su nuevo sencillo “Duele”, una propuesta musical cargada de sensualidad y pasión que refleja el lado más relajado y enamorado del artista. El tema fue producido por DerekVinci, reconocido por su capacidad de fusionar la esencia tradicional de la bachata con sonidos contemporáneos, logrando una pieza fresca y auténtica. Con este lanzamiento, J Salez reafirma su versatilidad artística y su compromiso con el género que lo ha posicionado como una de las voces emergentes más prometedoras de la escena bachatera en México y Latinoamérica.


 

“Duele” llega bajo el sello discográfico EQS Música, consolidando así una etapa de madurez creativa en la carrera de J Salez. La canción invita a dejarse llevar por el ritmo cadencioso de la bachata, con una interpretación que conecta directamente con las emociones del público.  Con este estreno, J Salez busca seguir conquistando corazones y expandiendo su música hacia nuevos escenarios, mostrando una faceta más íntima y romántica que promete cautivar a los amantes del género.

 

Disponible ya en todas las plataformas digitales.
 

-- 

 

Entrevistas comunicarse con:

EQS Música
Héctor Álvarez - halvarez@eqsmusica.com

www.eqsmusica.com

