Sibelius se encuentra “Cruzando el Cielo” con su nuevo sencillo promocional

Prensa. RPComunicaciones.

La agrupación Sibelius, principal exponente del rock sinfónico en Venezuela, regresó para quedarse. A principios de 2025, cuando anunciaron el reencuentro de su formación clásica para abrir el concierto de la banda finlandesa Sonata Arctica en Caracas, se sabía que esa unión daría muchos más frutos y el resultado concluyó en el lanzamiento de Cruzando el Cielo, primer tema inédito grabado por el grupo en dos años, y que desde el pasado domingo 21 de septiembre, se encuentra disponible en las principales plataformas digitales, así como en las redes sociales.





Cruzando el Cielo contó con el liderazgo del fundador de la banda Philipp Scheer, quien además de grabar todas las guitarras, ejerció como ingeniero de grabación y realizó la edición del tema. Participaron Franco Nori en la batería, Rafael Rivas en el bajo y Fabio Genovesi en la voz. Pedro René Bastidas realizó todas las orquestaciones, mientras que la mezcla y el master son obra del experimentado Luis Flores, quien entiende muy bien el estilo de Sibelius- El arte de la portada lo diseñó Yisselly Hidrobo.









Cruzando el Cielo ya se puede disfrutar en el siguiente link:

https://www.instagram.com/ reel/DO3iylbDGer/?igsh= MW5vYXZpaXRsMHdpcw==









“La dirección musical que aborda este sencillo va de la mano con el estilo que trabajamos en el álbum Bipolar, me recuerda mucho a temas como Entre líneas, se sale un poco del rock sinfónico tradicional y los arreglos de la guitarra solista se orientan hacia el metal sinfónico más melódico. Las guitarras suenan robustas, manteniendo las orquestaciones al estilo tradicional de Sibelius. Volvimos a abordar el rock cantado en español con el vocalista Fabio Genovesi, buscando proyectarnos hacia Latinoamérica”, expresó Philipp Scheer.





Para los amantes de la guitarra, en Cruzando el Cielo los solos siguen fuertemente influenciados por el guitarrista neoclásico sueco, Yngwie Malmsteen, pero con el estilo de riffs que caracteriza a bandas como Nightwish. La temática de la letra habla sobre cruzar fronteras, del no parar hasta lograr los objetivos y al caer, hay que levantarse para seguir con más fuerzas. Expresa el duro trabajo que viven las bandas de rock al sembrar para luego cosechar con el tiempo.





“Estoy muy contento con este reencuentro con Franco y con Rafa, así como con nuestro manager inicial, Roberto Palmitesta, quien ayudó a propiciar esta reunión, primero para tocar con Sonata Arctica, pero que siguió hasta llegar a grabar este tema. Trabajar con ellos nuevamente fue maravilloso, no ha cambiado nada, sigue estando la química auténtica y natural entre nosotros, sentimos que el tiempo no ha pasado y la magia sigue allí, tanto para montarnos en un escenario como para entrar al estudio. También fue espectacular trabajar con Fabio Genovesi, quien posee un talento enorme digno de exportación, sumamente profesional y espero que él esté con nosotros para llegar a cumplir con metas internacionales", agregó Philipp Scheer.





Esta canción marca el camino hacia lo que pudiera ser el próximo disco de Sibelius, que además agrupa muchos elementos importantes, como la reunión luego de 10 largos años de la formación clásica, la colaboración por primera vez en estudio del vocalista Fabio Genovesi (de la banda Scape) y el estreno en vivo en el show de Sonata Arctica, lo que hacen de este sencillo algo muy particular y especial.

Para mayor información y solicitudes de entrevista:

Roberto Palmitesta – Jefe de Prensa 0412-9620981

Para mayor información de Sibelius visita:

YouTube: https://www.youtube. com/channel/ UCBKKyh47vFGSsNpJ4lVfMaw

Facebook. facebook.com/ bandasibelius

Instagram: @bandasibelius @sibeliusfest