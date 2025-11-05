La Competencia Nacional de Bartenders llega a Venezuela

La plataforma de Diageo Bar Academy organiza el evento más esperado en la industria que enaltece a los profesionales de la coctelería.

Diageo World Class Cocktail Festival llega a Venezuela para elegir al mejor bartender local, arrancando la primera eliminatoria el próximo 3 de noviembre en la ciudad de Maracaibo, estado Zulia y finalizando en junio 2026 en Caracas, con la gran final. El participante ganador disfrutará de la final de World Class 2026 en calidad de invitado especial.

La competencia es creada por Diageo- empresa líder de bebidas alcohólicas en el mundo y representante de marcas icónicas como los wishkys escoceses Buchanan’s, Johnnie Walker, Old Parr, B&W, el tequilla Don Julio, y la vodka Sminorff, entre otras – de la mano de su plataforma Diageo Bar Academy con miras a consolidar este espacio de crecimiento, entrenamiento y desarrollo de talento sobre técnicas y tendencias en coctelería para la profesionalización del sector. En total, serán 7 ciudades: Caracas, Valencia, Maracaibo, Barquisimeto, San Cristóbal, Lechería y Margarita.

Habrá una fase pre- eliminatoria donde los bartenders postulantes de las principales ciudades del país competirán creativamente por clasificar y optar por el título como “El/La mejor bartender de Venezuela” quien será elegido(a) por un jurado experto liderado por Carlos Escobar, consultor de bares y restaurantes, Embajador de Diageo Bar Academy (DBA) en Venezuela. También participan algunos colaboradores de Diageo quienes se postularon internamente para ser los anfitriones en las diferentes etapas y ciudades del evento; que subraya la cultura de experiencia e integración con sus iniciativas. “Somos un referente en la excelencia de la coctelería, y ésta será una gran oportunidad para que bartenders venezolanos se conecten con las tendencias culturales locales y globales, y se nutran de todas las experiencias enriquecedoras que traerá esta edición”, afirmó Federica Feaugas, gerente de desarrollo de canal On Trade en Diageo Venezuela.

Los retos a los que deben enfrentarse los competidores están basados en la originalidad, técnica, precisión, creatividad, talento y su capacidad de conectar con el público. Cuentan con 5 minutos para demostrar sus destrezas haciendo cocteles y dejando ver su habilidad para crear clásicos o de su propia autoría, para lo cual usarán el whisky Buchanan’s y el tequila Don Julio, ambas marcas del portafolio premium de Diageo. “Se trata de una carrera donde se pondrá a prueba a cada participante no sólo por el coctel, sino también por la excelencia y experiencia en el arte de su preparación”, dijo Feaugas.

Para Diageo, esta competencia viene a elevar los estándares, las habilidades técnicas, la creatividad e innovación de los bartenders venezolanos, y en la que la compañía apuesta por seguir profesionalizando la vida de jóvenes y adultos. “Es una inspiración para todo el trabajo que hacemos desde nuestro programa social Aprendiendo para la Vida donde hemos certificado a más de 3.000 personas y con Diageo Bar Academy (DBA) donde brindamos recursos, entrenamientos y herramientas para los profesionales de la hostelería, bartenders y dueños de bares en pro de mejorar sus conocimientos y experiencias con los consumidores.

Los interesados en conocer todos los detalles de la competencia e inscripciones, pueden visitar las cuentas en Instagram de @diageobarac_lac/ y @dba_carlos.e

Acerca de DIAGEO

Diageo es líder mundial en la industria de bebidas con alcohol y creadora de una destacada colección de marcas en la categoría más emocionante del sector de consumo. Nuestro portafolio abarca los whiskys escoceses JOHNNIE WALKER®, BUCHANAN’S®, OLD PARR® y B&W®; tenemos el tequila DON JULIO®, la vodka SMIRNOFF® y la ginebra TANQUERAY®, entre otras. La empresa cotiza tanto en la Bolsa de Valores de Londres (DGE) como en la de Nueva York (DEO) y sus productos se venden en más de 180 países alrededor del mundo.





Diageo está comprometida con la creación de un mundo mejor para el año 2030 a través de su plan “Espíritu de Progreso”, cuyo objetivos y acciones se enfocan en sostenibilidad, inclusión y diversidad y en la promoción del consumo responsable de alcohol. En Venezuela, está presente desde 1997, más de 25 años de historia continua, creciente y responsable en el país.





Para más información sobre Diageo, nuestra gente, marcas y desempeño, visítenos en www.diageo.com . Sobre el consumo responsable de alcohol está disponible el sitio www.DRINKiQ.com.ve

