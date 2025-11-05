La Competencia Nacional de Bartenders llega a Venezuela

La
plataforma de Diageo Bar Academy organiza el evento más esperado en la
industria que enaltece a los profesionales de la coctelería.
Diageo World Class Cocktail
Festival llega a Venezuela para elegir al mejor bartender local, arrancando la primera eliminatoria
el próximo 3 de noviembre en la ciudad de Maracaibo, estado Zulia y finalizando
en junio 2026 en Caracas, con la gran final. El participante ganador disfrutará
de la final de World Class 2026 en calidad de invitado especial.
La competencia es creada por Diageo- empresa líder de bebidas alcohólicas
en el mundo y representante de marcas icónicas como los wishkys escoceses
Buchanan’s, Johnnie Walker, Old Parr, B&W, el tequilla Don Julio, y la vodka
Sminorff, entre otras – de la mano de su plataforma Diageo Bar Academy con
miras a consolidar este espacio de crecimiento, entrenamiento y desarrollo de
talento sobre técnicas y tendencias en coctelería para la profesionalización
del sector. En total, serán 7 ciudades: Caracas, Valencia, Maracaibo,
Barquisimeto, San Cristóbal, Lechería y Margarita.
Habrá una fase pre- eliminatoria donde los
bartenders postulantes de las principales ciudades del país competirán
creativamente por clasificar y optar por el título como “El/La mejor bartender de
Venezuela” quien será elegido(a) por un jurado experto liderado por Carlos
Escobar, consultor de bares y restaurantes, Embajador de Diageo Bar Academy
(DBA) en Venezuela. También participan algunos colaboradores de Diageo quienes se
postularon internamente para ser los anfitriones
en las diferentes etapas y ciudades del evento; que subraya la cultura de
experiencia e integración con sus iniciativas. “Somos un referente en la excelencia de la coctelería, y ésta
será una gran oportunidad para que bartenders venezolanos se conecten con las
tendencias culturales locales y globales, y se nutran de todas las experiencias
enriquecedoras que traerá esta edición”, afirmó Federica
Feaugas, gerente de desarrollo de canal On Trade en Diageo Venezuela.
Los retos a los que deben enfrentarse los
competidores están basados en la originalidad, técnica, precisión, creatividad,
talento y su capacidad de conectar con el público. Cuentan con 5 minutos para
demostrar sus destrezas haciendo cocteles y dejando ver su habilidad para crear
clásicos o de su propia autoría, para lo cual usarán el whisky Buchanan’s y el
tequila Don Julio, ambas marcas del portafolio premium de Diageo. “Se trata de
una carrera donde se pondrá a prueba a cada participante no sólo por el coctel,
sino también por la excelencia y experiencia en el arte de su preparación”,
dijo Feaugas.
Para
Diageo, esta
competencia viene a elevar los estándares, las habilidades técnicas, la
creatividad e innovación de los bartenders venezolanos, y en la que la compañía apuesta por seguir
profesionalizando la vida de jóvenes y adultos. “Es una inspiración para todo
el trabajo que hacemos desde nuestro programa social Aprendiendo para la Vida
donde hemos certificado a más de 3.000 personas y con Diageo Bar Academy (DBA)
donde brindamos recursos, entrenamientos y herramientas para los profesionales
de la hostelería, bartenders y dueños de bares en pro de mejorar sus conocimientos
y experiencias con los consumidores.
Los interesados en conocer todos los
detalles de la competencia e inscripciones, pueden visitar las cuentas en Instagram de @diageobarac_lac/ y @dba_carlos.e
