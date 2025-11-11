Golden presenta “Saoko Vol. 1 Deluxe”: una edición que lleva la energía y el movimiento a otro nivel

Prensa. HA Comunicaciones





Golden eleva el pulso de su universo musical con Saoko Vol. 1 Deluxe, una edición extendida que redefine los límites de su sonido. Este lanzamiento expande la esencia del primer álbum de Golden, llevando su fusión característica de afrobeats, dancehall, salsa y vibras latinas a nuevas alturas. A los temas originales se suman tres nuevas canciones que revelan distintas facetas de su evolución artística. Saoko Vol. 1 Deluxe no es solo una experiencia sonora: es una declaración de identidad. En palabras del artista, “el Saoko no es solo música, es estilo, movimiento y cultura” .