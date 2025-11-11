 Golden presenta “Saoko Vol. 1 Deluxe”: una edición que lleva la energía y el movimiento a otro nivel - SenderosdeApure.Net

martes, 11 de noviembre de 2025

Golden presenta “Saoko Vol. 1 Deluxe”: una edición que lleva la energía y el movimiento a otro nivel

Prensa. HA Comunicaciones

Golden eleva el pulso de su universo musical con Saoko Vol. 1 Deluxe, una edición extendida que redefine los límites de su sonido. Este lanzamiento expande la esencia del primer álbum de Golden, llevando su fusión característica de afrobeats, dancehall, salsa y vibras latinas a nuevas alturas. A los temas originales se suman tres nuevas canciones que revelan distintas facetas de su evolución artística. Saoko Vol. 1 Deluxe no es solo una experiencia sonora: es una declaración de identidad. En palabras del artista, “el Saoko no es solo música, es estilo, movimiento y cultura”.


Este proyecto reafirma la visión de Golden: crear un sonido global con alma latina. Cada track vibra con una energía que trasciende géneros, conectando la calle con lo elegante, lo tropical con lo urbano. Saoko Vol. 1 Deluxe es más que una reedición: es una evolución.

https://youtu.be/E8QGWzQhuOA?si=dukr_Mt_gmqtLP3R


El álbum trae un videoclip de la canción “La Esencia” en colaboración con el artista Zaider, es una celebración al amor genuino y a la singularidad. Con una base Afro Latin de cadencia cálida y romántica, el tema combina alegría, sensualidad y profundidad emocional. Golden canta a esa persona que posee “algo raro e incomparable”, una energía natural que trasciende lo superficial.



“Trabajar con Zaider en ‘La Esencia’ fue pura energía fluida. Llegó con esa vibra caribe cruda que elevó la canción al instante. Sus melodías fluyen solitas, y la forma en que interpreta la emoción en su delivery le dio otra capa de autenticidad al tema. No se sintió como una colaboración aparte, sino como dos artistas vibrando en la misma frecuencia, creando algo orgánico juntos. Zaider trajo su propia esencia a la canción, y eso fue lo que la hizo especial.”


