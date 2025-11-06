Los Strato convierten las heridas en arte con su álbum “Cenizas En Mi Piel”

Prensa. Cresta Metalica.





La banda venezolana de Rock, Los Strato, presenta su primer álbum “Cenizas En Mi Piel”, un trabajo compuesto por nueve temas que consolidan la identidad del trío maracayero y marcan una nueva etapa en su evolución artística. El lanzamiento llega acompañado del videoclip oficial del segundo single titulado “El Tiempo Lo Dirá” bajo la dirección de Daniel Armas “Vision Drunk”. Lo pueden disfrutar en este enlace: https://youtu.be/Au0wRte7b48? si=fxTEoefNgBjccACj





Formada por Fernando Sandomenico “Fer Strato” (Guitarra y Voz), Jesús Quijada (Bajo) y Salvador Rodríguez (Batería), Los Strato surgieron en Maracay en 2012 bajo el nombre Revolver Blues, y tras ganar el Festival de Rock de la Universidad de Carabobo, evolucionaron en 2018 hacia su actual formato de “power trío”, caracterizado por un sonido crudo, introspectivo y visceral que fusiona Rock Clásico, Hard Rock y Blues con una mirada contemporánea. Tras su EP “Mi Paz Y Dolor” (2018) y su triunfo en el Circuito del Festival Nuevas Bandas 2024 – Región Maracay, la agrupación se consolida con “Cenizas En Mi Piel” su etapa más madura y emocional hasta ahora.





“Cenizas En Mi Piel” es un álbum grabado en Psicosound Studios por Alonso Milano y AMR Studios por Carlos Armas (quien también realizó la mezcla y masterización), el álbum fue producido por la propia banda y cuenta con letras profundas, riffs cargados de sentimiento y una producción que mantiene la esencia cruda del trío. La portada fue diseñada por Exxtaseii y las fotografías por Daniel Armas “Vision Drunk”.





El disco incluye nueve temas que abordan temas como la pérdida, la aceptación, la lucha interna y la búsqueda de sentido, mostrando un equilibrio entre fuerza y vulnerabilidad. De las cuales ocho composiciones entre esas un tributo al guitarrista y cantante estadounidense Joe Bonamassa y un noveno que es una versión “Tengo Edad” original de Tempano extraído de su álbum “El Tercer Lado” (1989), es un tributo al rock venezolano y parte de la influencia de Los Strato.





“‘Cenizas En Mi Piel’ refleja ese momento en que nos aferramos a algo que ya está perdido. Todo el álbum comparte esa mirada a las vivencias que nos dejan marcas, esas huellas que llevamos dentro. Son, en esencia, nuestras cenizas en la piel”, comenta Fernando Sandoménico, guitarra y voz de la banda, que se pudo apreciar en el primer single y videoclip “Cenizas En Mi Piel” que pueden disfrutar en este enlace: https://www.youtube.com/watch? v=lgad78AUYqo





Sobre la propuesta musical del disco, Fer añade, “‘Cenizas En Mi Piel’ muestra nuestro sonido crudo y directo, influenciado por el Rock, Hard Rock y Blues. Apostamos por la autenticidad del power trío: guitarras distorsionadas, bajos sólidos y baterías potentes. Cada canción cuenta historias reales con identidad y verdad”





Los integrantes coinciden en que este trabajo es una síntesis de su crecimiento personal y colectivo:





“El disco ‘Cenizas En Mi Piel’ es el resultado de nuestras pasiones y experiencias. Cada letra que canto es un reflejo de lo que llevamos dentro, un grito de autenticidad que busca resonar en cada corazón. Este álbum es un viaje donde cada quien puede encontrar su propia verdad y liberarse a través de la música”, expresa Fernando Sandoménico.





“‘Cenizas En Mi Piel’ es la culminación de lo que la música debe ser: un vehículo para expresar emociones profundas y contar historias. Con letras significativas y un sonido envolvente, cada canción se convierte en una ventana a la complejidad de los sentimientos humanos. Es un álbum que crea un lazo íntimo entre el artista y el oyente, un homenaje a quienes se atreven a sentir y compartir su verdad”, comenta Jesús Quijada, bajista de Los Strato.





“‘Cenizas En Mi Piel’ es una aventura rítmica que complementa las emociones de las letras y melodías. Cada golpe de batería impulsa la energía y crea una atmósfera que invita a vivir cada momento. Lo que hago detrás de cada beat es una extensión de lo que expresan el bajo y la guitarra. Este álbum no solo se escucha: se siente y se vive”, destaca Salvador Rodríguez, baterista de la agrupación.





Con nueve canciones cargadas de energía y honestidad, “Cenizas En Mi Piel” propone un recorrido sonoro que fusiona el espíritu clásico del rock con una narrativa moderna y emocional. El lanzamiento también marca el inicio de una gira nacional en 2025-2026, con la que Los Strato planean recorrer las principales ciudades del país para llevar su propuesta a nuevos públicos y seguir construyendo el camino del rock venezolano contemporáneo.





Tracklist “Cenizas En Mi Piel”

1. Mi Paz Y Dolor

2. Cenizas En Mi Piel

3. Solo Un Día Más

4. Rockeame Nena

5. 2111

6. El Tiempo Lo Dirá

7. Esclavos De Tus Ojos

8. Tengo Edad (Versión de Tempano)

9. Bonamassa (Tributo)

El álbum “Cenizas En Mi Piel” ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales y lo pueden escuchar en estos enlaces:

Spotify: https://open.spotify.com/intl- es/album/ 4uUf6EwywEi5oR5D0hKPZh?si= 9bmqcBRmQ0GbtYUAznZxqQ

YouTube: https://youtube.com/playlist? list=PLGFoMCzLA- 8PS7gQYyP0B2muetmOy3T7W&si=t- Ak108upCwduiTB

