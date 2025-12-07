Agrupación Emuná presenta su espectáculo: “Ágape en la Búsqueda de la Navidad”

Este 20 de diciembre a las 7:00 pm en el Centro Cultural de Arte Moderno (antiguo BOD)

Este diciembre, un nuevo espíritu navideño encenderá la ciudad de Caracas con la agrupación Emuná y su concierto temático titulado Ágape y la Búsqueda de la Navidad, que llega al escenario del Centro Cultural de Arte Moderno, presentando una combinación de música, danza, poesía, narrativa y artes escénicas en una experiencia que celebra la magia más profunda de la Navidad. La cita es el sábado 20 de diciembre de 2025 (fecha adicional el 21 por confirmar) a las 7:00 pm.





En un panorama donde la Navidad se limita a menudo a lo comercial o lo infantil, Ágape y la Búsqueda de Navidad se alza como una propuesta distinta: una experiencia para el espíritu adulto. Presentado por Emuná, el evento cuenta con la dirección artística de Bastian René, quien enfatiza en que el show: “propone una travesía poética y emocional donde lo espiritual y lo contemporáneo se abrazan. Más que un concierto, ésta es una fusión magistral de música en vivo, danza contemporánea, narrativa simbólica y circo aéreo, reuniendo a más de 15 artistas en escena”.





Una historia que nos toca a todos

La narrativa central aborda la pérdida de la fuerza vital de la Navidad en un mundo fragmentado. Su luz se apaga porque el Ágape (el amor incondicional que une a la humanidad interpretado por José Palacios) ha sido arrebatado. A través de la danza, el personaje de Navidad (interpretado por la bailarina Xiriana Yépez), atraviesa un viaje simbólico de esplendor, pérdida, muerte y renacimiento, guiado por la música y la unión de la humanidad para ayudar a que el Ágape y la celebración, renazcan más poderosos que nunca. "Este proyecto nace del deseo de reunir lo fragmentado: lo humano, lo espiritual y lo artístico. Es un viaje de emoción, belleza y redescubrimiento que trasciende edades y religiones para tocar el corazón,” agregó el director.





Un concierto que viaja por tierras lejanas

El espectáculo presenta una selección de canciones navideñas universales, interpretadas con arreglos originales que fusionan sonidos del mundo, elementos orientales, sensibilidad contemporánea y una estética profundamente emotiva. El repertorio es la columna vertebral del concierto, con clásicos navideños universalmente conocidos como: El Tamborilero, Cantemos, Noche de Paz y Blanca Navidad entre otros. Destaca la inclusión de temas venezolanos como La Jornada (Din, din, din), transformado en una fusión épica entre Oriente y Occidente. Todos serán reinterpretados con el sello distintivo de Emuná

con su poderosa fusión de world music, rock sinfónico, pop étnico y música cinematográfica.

La visión musical y Emuná

La música del espectáculo está a cargo de Emuná, agrupación liderada por el compositor y productor venezolano Bastian René, quien también dirige la propuesta artística y musical del concierto. Con más de 18 años de trayectoria en música para televisión, cine y contenidos digitales, su trabajo ha formado parte de producciones para Discovery Channel, NBC Telemundo, Warner Brothers, ¡E! Entertainment, Netflix y BBC.

Ha sido dos veces nominado a los Emmy Awards y ganador del Holl









ywood Music in Media Award por la serie “La Querida del Centauro”. Su carrera incluye colaboraciones con Univision, History Channel, Sony, Nickelodeon y otros medios internacionales, además de estudios de composición y orquestación para cine en NYU y UCLA. Su enfoque musical, narrativo y cinematográfico, define la esencia sonora del espectáculo y crea un puente emocional entre el público y la historia.

Tres voces que iluminan la escena

Paula Rubio – Cantante reconocida, artista de musicales y profesora del CIC. Su interpretación aporta calidez, sensibilidad y presencia escénica.

Yvonne Petitjean – Cantante, violinista y compositora emergente; ganadora de La Voz Ucabista (2022) y La Voz Magnum (2023). Frescura, técnica y carisma en cada nota.

Sergio Farías – Cantante lírico y miembro del Rock Sinfónico Simón Bolívar. Su voz poderosa y versátil enciende los momentos más épicos del concierto.

Artes circenses: un riesgo artístico que sorprende

Uno de los elementos más audaces del espectáculo es la incorporación de artes circenses contemporáneas, dirigidas por la reconocida Marilú García: bailarina profesional, acróbata aérea, docente y presidenta de la Federación Venezolana de Deportes Aéreos y Pole Sport. A través de telas, trapecio, lira y recursos escénicos teatrales, Marilú encarna personajes que dan vida a algunos de los momentos más sorprendentes e íntimamente poéticos de la obra.





Un espacio que potencia la magia

La presentación tendrá lugar en la sala principal del Centro Cultural de Arte Moderno, un espacio reconocido por su acústica impecable y su atmósfera íntima. Además, las áreas exteriores ofrecerán una antesala festiva con luces y arte en vivo, convirtiendo la noche en una verdadera celebración cultural caraqueña. Ágape y la Búsqueda de Navidad es una propuesta venezolana con proyección internacional, que busca establecerse como una tradición anual; un regalo para el alma en tiempos donde más necesitamos recordar la esencia de la conexión humana.





Una Navidad distinta, que toca el corazón

Ágape y la Búsqueda de Navidad es un espectáculo creado para todas las edades: familias, amigos, instituciones y empresas que buscan vivir una experiencia artística honesta, emotiva y llena de belleza. Una puesta en escena profundamente humana que nos recuerda que, incluso en tiempos difíciles, la Navidad siempre encuentra la forma de volver a nosotros.

Detalles del Evento

Entradas desde $25

Disponibles en:

Liveri

Taquillas de Cinex

