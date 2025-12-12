 Monbray expande su universo de belleza - SenderosdeApure.Net

viernes, 12 de diciembre de 2025

Monbray expande su universo de belleza

Prensa. Gabriela Suniaga

Monbray, la marca venezolana de productos de belleza nacida en 2021, presentó una colección con fórmula mejorada, dirigida tanto a manicuristas profesionales como a principiantes.
 
Entre los lanzamientos destacan:
 
- Esmaltes en tonalidades: Pantone Beige, Pantone Purple, Pantone Blue y Green Olive
- Builder Gel Brush, disponible en siete colores con degradados entre nudes, clear y white
- Polygel Premium, con cinco tonos (cuatro cover y white)
- 7 en 1
 
El presidente de la marca, Jason Feng, indicó que los productos ofrecen beneficios como alto nivel de pigmentación, brocha plana tipo  “lengua de gato”, además de ser HEMA Free y libres de TPO.
 
La marca cuenta en su catálogo con herramientas para uso profesional como polygel, nivelador polygel, polvo compacto y pestañas. Monbray está presente en los 23 estados del país, Distrito Capital y parte de Colombia.
 
Su sede principal se encuentra en Maracay, con locales en la avenida Bolívar y la calle Vargas. Próximamente abrirán una tienda de lujo y otro espacio de gran formato en la misma ciudad.
 
La marca anuncia que para 2026 vienen nuevas líneas de maquillaje, cuidado de la piel y más productos de belleza. Feng afirmó que este crecimiento refleja el compromiso de Monbray con la innovación y el acompañamiento a las familias venezolanas en el universo de la belleza.
 
Para más información sobre la marca y sus productos: @monbray_oficial

