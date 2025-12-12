Monbray expande su universo de belleza

Monbray, la marca venezolana de productos de belleza nacida en 2021, presentó una colección con fórmula mejorada, dirigida tanto a manicuristas profesionales como a principiantes.

Entre los lanzamientos destacan:

- Esmaltes en tonalidades: Pantone Beige, Pantone Purple, Pantone Blue y Green Olive

- Builder Gel Brush, disponible en siete colores con degradados entre nudes, clear y white

- Polygel Premium, con cinco tonos (cuatro cover y white)

- 7 en 1

El presidente de la marca, Jason Feng, indicó que los productos ofrecen beneficios como alto nivel de pigmentación, brocha plana tipo “lengua de gato”, además de ser HEMA Free y libres de TPO.

La marca cuenta en su catálogo con herramientas para uso profesional como polygel, nivelador polygel, polvo compacto y pestañas. Monbray está presente en los 23 estados del país, Distrito Capital y parte de Colombia.

Su sede principal se encuentra en Maracay, con locales en la avenida Bolívar y la calle Vargas. Próximamente abrirán una tienda de lujo y otro espacio de gran formato en la misma ciudad.

La marca anuncia que para 2026 vienen nuevas líneas de maquillaje, cuidado de la piel y más productos de belleza. Feng afirmó que este crecimiento refleja el compromiso de Monbray con la innovación y el acompañamiento a las familias venezolanas en el universo de la belleza.