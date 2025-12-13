"Alfredo Sadel: Aquel Cantor” se presenta en la ciudad de Mérida

Prensa. MAG Comunicaciones.





El sábado 13 de diciembre a las 5 de la tarde se proyectará en el auditorio del Colegio de Médicos de Mérida la función de la película documental “Alfredo Sadel: Aquel Cantor” como homenaje al Tenor Favorito de Venezuela. Alfredo Sadel fue el primer artista venezolano que tuvo la característica de ser un ídolo de masas. Fue el primer cantante nacional en alcanzar fama mundial.

Hoy en día es considerado entre los grandes intérpretes de la música hispanoamericana, siendo sin duda el más versátil y uno de los más exitosos cantantes de boleros de todos los tiempos. Como intérprete de la ópera compartió escenario con los más grandes de su tiempo: Anna Moffo, Viorica Cortez, Lucine Amara, Sherryl Milnes y otras estrellas del Metropolitan Opera House de Nueva York.

Como un homenaje especial se llevará por primera vez al público merideño la película que narra la vida de uno de los grandes héroes de la música venezolana. Sadel destacó en todos los géneros que interpretó, dejando siempre en alto el nombre de nuestro país en los más prestigiosos teatros del mundo. Sadel fue un artista integral: fue dibujante y caricaturista al lado de Carlos Cruz Diez, actuó en la primera película hecha enteramente por venezolanos (“Flor de campo” en 1950), protagonizó media docena de films muy taquilleros en México al lado de Miguel Aceves Mejía, Sara García, Javier Solís y muchos otros.

El film lo protagonizan, entre otros, Plácido Domingo, Oscar D’León, Simón Díaz, Armando Manzanero, Lucho Gatica, Celia Cruz, Libertad Lamarque, Aldemaro Romero y muchos más artistas. Esta laureada producción, dirigida por Alfredo Sánchez, hijo de Sadel, se ha convertido en una película de culto, pues cada vez que se presenta, agota las entradas. “Alfredo Sadel: Aquel Cantor” ha sido exhibida con gran éxito en Nueva York, Miami, Madrid e importantes festivales de cine como el de La Habana, Cuba.

Las entradas tienen un costo de 5$ y están a la venta a través del contacto José Luis Linares 0412-5728667

Lugar: Colegio de Médicos de Mérida

Hora: 5:00 PM

