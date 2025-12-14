Ridery presenta su primer Programa de Lealtad y marca un nuevo capítulo en la experiencia del usuario

Ridery da un paso decisivo en la evolución de su plataforma con el
lanzamiento oficial de su Programa de Lealtad, una iniciativa diseñada para
reconocer la constancia y preferencia de miles de usuarios que, día tras día,
confían en la aplicación para moverse por Venezuela. Esta es la primera vez que
la empresa incorpora un sistema de recompensas dentro de la app, ampliando así
su propuesta de valor y consolidando un modelo centrado en la experiencia del
usuario.
Desde su creación, Ridery ha promovido la movilidad como un servicio
accesible, seguro y cercano. Con la llegada de este programa, la empresa busca
fortalecer aún más ese vínculo a través de una idea sencilla: más viajes, más
puntos y más beneficios.
El Programa de Lealtad está diseñado para que cada viaje cuente. Dentro
de la aplicación, los usuarios pueden acceder a un sistema de puntos que se
acumulan automáticamente, permitiéndoles avanzar entre niveles y desbloquear
beneficios exclusivos.
Unirse es muy fácil: solo hay que ingresar al menú principal de la app,
seleccionar “Programa de Lealtad” y confirmar “Sí, quiero unirme”. Desde ese
momento, cada dólar gastado equivale a 100 puntos, que se suman al perfil del
usuario y contribuyen a su progreso dentro del sistema.
El programa incluye cinco niveles —Espectador, Entusiasta, Explorador,
Embajador y Leyenda— diseñados para ofrecer recompensas cada vez más
atractivas. A medida que el usuario avanza, accede a descuentos en viajes,
porcentajes crecientes de Cashback, tarifas especiales y beneficios en fechas personales
como su cumpleaños.
Entre los beneficios de estos niveles se encuentran:
·
Espectador (0
puntos): El punto de partida para todos los usuarios. Desde aquí inicia el
camino hacia los beneficios.
·
Entusiasta
(4.000 puntos): Incluye 5% de descuento en un viaje, 1% de Cashback y 10% de
descuento en un viaje en su cumpleaños.
·
Explorador
(8.000 puntos): Ofrece 10% de descuento en un viaje, descuento especial en
viajes en moto, 15% de descuento en un viaje en su cumpleaños y 5% de Cashback.
·
Embajador
(40.000 puntos): Incluye 15% de descuento en dos viajes, $1 de descuento en
viajes, 20% de descuento en su cumpleaños y 7% de Cashback.
·
Leyenda
(100.000 puntos): El nivel más alto: 20% de descuento en dos viajes, un viaje a
$0.99, 25% de descuento en un viaje en su cumpleaños y 10% de Cashback.
Cada nivel representa un logro dentro del recorrido del usuario y un
reconocimiento tangible a su constancia.
El programa también ha sido diseñado para mantener una relación clara y
transparente con el usuario. Al final de cada período de calificación, Ridery
revisa los puntos acumulados para confirmar la permanencia en el nivel
correspondiente. Si el usuario conserva los puntos requeridos, su contador se
reinicia al mínimo del nivel alcanzado, permitiéndole comenzar un nuevo ciclo
sin perder su progreso. En caso de no alcanzar el puntaje necesario, descenderá
un nivel, aunque podrá recuperarlo nuevamente con sus próximos viajes. En
Ridery, cada recorrido es una oportunidad para volver a avanzar.
Con este lanzamiento, la plataforma continúa expandiendo su visión de
una movilidad más conectada, más humana y enfocada en recompensar la
preferencia de quienes la eligen diariamente.
Preguntas frecuentes sobre el Programa de Lealtad
1. ¿Qué debo hacer para comenzar a sumar puntos?
Primero debes unirte al Programa de Lealtad desde el menú de la app en
la sección “Programa de Lealtad” y seleccionar “Sí, quiero unirme”. A partir de
ese momento, todos tus viajes comenzarán a generar puntos automáticamente.
2. ¿Cómo se calculan los puntos que gano con mis viajes?
Por cada dólar ($) que gastes en tus viajes dentro de Ridery, acumulas
100 puntos que se suman a tu perfil y te permiten avanzar entre los niveles del
programa.
3. ¿Qué pasa
al final del período de calificación?
Al final del
período de calificación, se revisan tus puntos. Si cumples con el requisito de
tu nivel, tu contador se reinicia al mínimo de ese mismo nivel para que sigas
acumulando desde allí. Si no lo alcanzas, descenderás un nivel, pero podrás
volver a subir con tus próximos viajes.
4. ¿Dónde
puedo ver mi nivel, puntos y beneficios?
Toda la
información está disponible dentro de la app, en el menú, sección “Programa de
Lealtad”, donde podrás consultar tu nivel actual, puntos acumulados y los
beneficios que tienes activos.
5. ¿Qué tipo
de beneficios puedo recibir según mi nivel?
Dependiendo
del nivel en el que te encuentres, podrás disfrutar de descuentos en uno o
varios viajes, Cashback que aumenta progresivamente, descuentos especiales el
día de tu cumpleaños, tarifas promocionales y, en el nivel Leyenda, incluso un
viaje a $0,99, además de mayores porcentajes de Cashback y descuentos.