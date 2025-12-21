 El flautista Eric Chacón estrena el single “The Flute Guy” junto a Pedro Eustache - SenderosdeApure.Net

domingo, 21 de diciembre de 2025

El flautista Eric Chacón estrena el single “The Flute Guy” junto a Pedro Eustache

Prensa. RP Comunicaciones.

 

El flautista y saxofonista Eric Chacón, se prepara para un 2026 muy movido, con numerosos proyectos, entre ellos el lanzamiento de su octavo disco solista, que llevará por nombre Southern Breeze (brisa sureña) bajo el sello Acrylic Label. Como adelanto y para cerrar un provechoso 2025, el artista formado en El Sistema Nacional de Orquestas y Coros de Venezuela, ex integrante de la Sinfónica Simón Bolívar, lanza el primer sencillo del álbum, titulado The Flute Guy (El chico de la flauta), contando con la participación especial nada menos que del gran flautista venezolano Pedro Eustache.


  

En este single - disponible en las principales plataformas digitales desde este viernes 12 de diciembre - además de Chacón y Eustache en las flautas, participan Abelardo Bolaño (batería), Diego Cuta (bajo), Santiago Bosch (teclados) y José Miguel Frías (percusión). La producción musical la realizó el propio Eric Chacón y el maestro Vladimir Quintero trabajó como ingeniero de mezcla y masterización. 



Disfruta de The Flute Guy en el siguiente link de YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=ap-AmnOjXGk&list=OLAK5uy_nFdhfDDLze2bt_lF9VJtRsO6mbJ_EBeL0

Disfrútalo también en las siguientes plataformas digitales:

https://lnk.dmsmusic.co/ericchacnpedroeustache_thefluteguy



The Flute Guy es un tema con clara influencia del funky y del smooth jazz, con una atmósfera moderna y elegante. Lo compuse pensando especialmente en Pedro Eustache e incluye un guiño melódico inspirado en una de las primeras obras que escuché de él como solista. Trabajar con él ha sido profundamente significativo. Más allá de su virtuosismo excepcional, valoro su calidad humana, su entrega y la inspiración constante que ha representado para mí durante muchos años. Es una figura clave en mi formación musical y personal”, destacó Eric Chacón.


 

El artista invitado en The Flute Guy es nada menos que Pedro Eustache, uno de los miembros pioneros de El Sistema, ex integrante y solista de la Sinfónica Simón Bolívar, así como de la Sinfónica de Venezuela. Fue solista de la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles y de la Orquesta de la Academia Santa Cecilia-Roma. Ha grabado para artistas de la talla de Paul McCartney, Yanni, Ravi Shankar, Alex Acuña, Frank Quintero, Dave Grusin y Don Henley. Participó en la grabación de importantes bandas sonoras de películas como La Pasión de Cristo.



Sobre el nuevo álbum, Eric Chacón, quien cuenta ya con una amplia discografía solista de 7 discos y 3 EP, más numerosas participaciones en álbumes de otras estrellas venezolanas y latinas, comenta que se trata de “un proyecto que une composiciones originales, invitados de alto nivel más una estética musical fresca, con influencias del jazz contemporáneo, ritmos latinos, elementos venezolanos, el funk y la música latinoamericana”.


 

Southern Breeze verá la luz a mediados de 2026 y fue grabado por un line-up de músicos de primer nivel: César Orozco (piano), David Chacarri (piano), Santiago Bosch (piano), Abelardo Bolaño (batería), Anderson Quintero (batería), Héctor Molina (cuatro), Edward Ramírez (cuatro), Gerardo Chacón (bajo), Diego Cuta (bajo), José Miguel Frías (percusión), José Gregorio Hernández (percusión) y Tony Succar (percusión / timbal), entre otros artistas que complementan la paleta sonora del proyecto.

-

Para mayor información sigue a Eric Chacón en:

www.ericchaconsanchez.com

Instagram: @ericchaconsanchez

Escucha el single The Flute Guy en:

https://lnk.dmsmusic.co/ericchacnpedroeustache_thefluteguy

Escucha su discografía en:

https://open.spotify.com/artist/6ZiQIMVzOvDwR4mKPLMNRR?si=RrxpCBQeQ56pUlhSqTBuyQ

