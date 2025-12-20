El compositor venezolano José Ángel Méndez estrena obra dedicada al Cacique Guaicaipuro en EEUU

Se trata de “Tríptico Fantástico Guatoporí”





Prensa RPComunicaciones

El pasado sábado 13 de diciembre, en la ciudad de Greenville, Texas-EE UU, el compositor venezolano José ángel Méndez estrenó de manera exitosa su obra Tríptico Fantástico op. 3: Guatoporí, que fue interpretada por el prestigioso Ensamble de Cámara de la Greenville Chamber Music Society, dirigido por la maestra Ashley Alarcón. Esta premier en EEUU se enmarca en el evento Rhythms of Belonging y fue celebrado en el Greenville Municipal Auditorium a sala llena, donde el larense recibió una fuerte ovación del público.





La obra del orgullo de Barquisimeto, fue escrita para ensamble de flauta, clarinete, bajo, violín, violoncello, piano y percusión. Está inspirada en la figura del Cacique Guaicaipuro, símbolo del valor de los pueblos nativos americanos y comprende en tres movimientos: I. La furia del guerrero, II. y Meditación III. Victoria final. Musicalmente, fusiona el sincretismo académico con ritmos de fuerte influencia tradicionalista, ofreciendo una experiencia sonora que transmite una sensibilidad profunda sobre la memoria indígena de Venezuela.





“Con esta composición doy, desde mi más pura esencia, el más sentido tributo a los nativos americanos, cuyo valor y sangre regaron de honor nuestra memoria. Este planteamiento se articula mediante un discurso musical que combina procedimientos formales propios de la escritura contemporánea con elementos rítmicos y melódicos de raíz ancestral”, expresó el compositor José Ángel Méndez, formado en el Conservatorio de Música Simón Bolívar de El Sistema, egresado de la UNEARTE y quien se desempeñó como principal de la fila de contrabajos en la Orquesta Filarmónica Nacional de Venezuela.





"Dirigir el estreno en EEUU del Tríptico Fantástico op. 3: Guatoporí, fue una experiencia única. La obra es un medio cultural por el cuál podemos entender la importancia y valor de nuestros indígenas. Su contribución hacia nuestros valores y tradiciones son sumamente grandes e importantes. Su valentía y respeto hacia su tierra es algo inspirador y digno de vivir. Es una obra que merece ser vivida por medio de los escenarios mundiales. La escritura musical del Maestro Méndez está fundada en sus raíces venezolanas las cuales incluyen un idioma sumamente folclórico, lleno de vida rítmica y lírica. La obra en sí lleva al intérprete y auditor a un plano de conciencia reflexiva de la historia, nuestro espíritu guerrero, y el impacto que nuestras acciones conllevan”, destacó la maestra Ashley Alarcón, directora musical del concierto.





Otro músico que elogió el estreno de Tríptico Fantástico op. 3: Guatoporí, fue el flautista Marco Jerez, quien aseguró que "tocar la música del compositor José Méndez, fue una experiencia muy gratificante para mí. Como venezolano pude escuchar los ritmos de nuestro país que él usó. La repetición de motivos melódicos creó un estado de agitación en el sonido que representa seguramente la fuerza y toda la presión que sintió el Cacique Guaicaipuro mientras estaba en Guerra. La pieza suena muy bien. Todos los instrumentos están bien acoplados".





Vale recordar que el maestro Méndez, profundizó sus estudios en la Cátedra Latinoamericana de Composición bajo la tutela del maestro Blas Emilio Atehortúa. Además de la pieza que acaba de estrenar, su catálogo incluye repertorio académico y popular venezolano, con obras como La Elegía Op. 6 para contrabajo y piano, así como el Poema Sinfónico para el que partió. Su labor pedagógica ha sido igualmente significativa; fue profesor titular en las escuelas de música Lino Gallardo y José Reyna de Caracas. Actualmente ejerce como maestro de orquesta en el Distrito Escolar Independiente de Dallas y colabora con la Dallas Symphony Orchestra como docente en el proyecto Kim Noltemy Young Musicians Program.





La Greenville Chamber Music Society presentó este importante evento Rhythms of Belonging, como un concierto que celebra la diversidad cultural y la fuerza de la identidad a través de la música. Además de la obra del venezolano, el programa también incluyó Starburst de Jessie Montgomery, Afro-Cuban Concerto de Valerie Coleman para quinteto de vientos y Pictures at an Exhibition de Modest Mussorgsky, arreglada para quinteto de vientos.





Para mayor información sigue al maestro José Ángel Méndez en: @jamproducciones635