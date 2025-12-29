 La canción “YA” de J Salez supera el millón de reproducciones en Spotify - SenderosdeApure.Net

lunes, 29 de diciembre de 2025

La canción “YA” de J Salez supera el millón de reproducciones en Spotify

La canción “YA” de J Salez supera el millón de reproducciones en Spotify y se consolida como un nuevo himno de la bachata romántica

Prensa,  Héctor Álvarez.


El bachatero mexicano-americano J Salez celebra un importante hito en su carrera musical: su sencillo “YA” ha superado el millón de reproducciones en Spotify, Consolidándose como uno de los temas más destacados de la bachata romántica actual.

 

Desde su lanzamiento, “YA” ha conectado profundamente con el público gracias a su letra emotiva, su interpretación auténtica y una producción que respeta la esencia clásica del género, al tiempo que incorpora una sonoridad moderna.

 

La canción se ha posicionado como un nuevo himno para los amantes de la bachata romántica, cruzando fronteras y ganando oyentes en distintos países.

 

El tema fue producido por DerekVinci, reconocido por su sensibilidad musical y su enfoque innovador dentro del género latino, y cuenta con el respaldo del sello EQS Música, reafirmando el compromiso de ambas partes con el desarrollo y proyección de nuevos talentos en la bachata.

 

Este logro marca un momento clave en la trayectoria de J Salez, quien continúa fortaleciendo su presencia en las plataformas digitales y en la escena de la música latina, posicionándose como una de las voces emergentes más prometedoras del género. 


 Entrevistas comunicarse con:

EQS Música
Héctor Álvarez - halvarez@eqsmusica.com

