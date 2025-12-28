Tony Lozano celebra un millón de reproducciones en Spotify con su EP Haciéndolo Romántico con el respaldo de la discográfica EQS Música

Prensa. Héctor Álvarez





El cantante bachatero español Tony Lozano celebra un importante hito en su carrera artística al alcanzar un millón de reproducciones en Spotify con su EP Haciéndolo Romántico, un trabajo que reafirma su identidad musical y su apuesta por la innovación dentro de la bachata.

Haciéndolo Romántico es un mix de canciones románticas y auténticas, cargadas de sentimiento, melodías inspiradoras y una cuidada producción que respeta la bachata tradicional, incorporando a la vez mezclas de sonidos autóctonos españoles. Esta fusión única aporta frescura al género y conecta con un público diverso que valora tanto la esencia clásica como las nuevas propuestas sonoras.

El EP fue producido por el reconocido productor DerekVinci y respaldado por la casa discográfica EQS Música, una colaboración que ha elevado notablemente la calidad artística y sonora del proyecto. El resultado es un material sólido, elegante y emocional, que ha logrado posicionarse con fuerza en plataformas digitales, especialmente en Spotify.

Alcanzar el millón de reproducciones representa no solo un logro numérico, sino también el reconocimiento del público al trabajo, la dedicación y la visión musical de Tony Lozano, consolidándolo como una de las voces destacadas de la bachata contemporánea en España.

Con este éxito, Tony Lozano continúa ampliando su proyección internacional y reafirma su compromiso con una música romántica, honesta y con identidad propia, marcando un nuevo capítulo en su evolución artística.

