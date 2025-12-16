La Cucina Italiana, modelo cultural de nutrición equilibrada, es ahora Patrimonio de la Humanidad UNESCO

Prensa. Patricia Aloy.





Con gran satisfacción, la Embajada de Italia en Venezuela celebra el reconocimiento que la UNESCO ha otorgado a la Cucina Italiana por su extraordinario valor cultural y social, que trasciende el gusto para consolidarse como una expresión viva de identidad, tradición y cohesión comunitaria.

Tal como ha señalado el Embajador Giovanni Umberto De Vito, la Cucina Italiana “representa una expresión emblemática de nuestra identidad y de nuestro estilo de vida. En Italia conservamos un inmenso patrimonio gastronómico, con tradiciones seculares y una extraordinaria variedad de saberes regionales; pero, al mismo tiempo, tenemos una especial creatividad y capacidad de innovación, que conjugamos en un proceso de constante evolución. Por ello, la Cucina Italiana representa una experiencia única a nivel cultural y no solo un modelo de alimentación y nutrición equilibrada”.

En Italia, cocinar es un ritual cotidiano que celebra el encuentro y la convivencia; es un poderoso factor de cohesión cultural que se nutre del vínculo con la tierra, la biodiversidad y prácticas de sostenibilidad profundamente arraigadas en cada territorio.

La UNESCO reconoce a la Cucina Italiana como un fenómeno cultural integral, al mismo tiempo diverso y unitario. Cada preparación narra una historia de territorio, resiliencia y sensibilidad ambiental. Este reconocimiento a toda la tradición culinaria italiana, además de expresiones ya consagradas como la pizza napolitana o la Dieta Mediterránea, va a aumentar el deseo de vivir las emociones y las experiencias únicas de la Cucina Italiana, descubriendo los lugares de origen de los platos emblemáticos de fama internacional.