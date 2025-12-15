 SVETLANA GONCHAROVA Y ROBERTO LIAÑO PRESENTAN UNA ROMÁNTICA VERSIÓN BACHATA DE “QUIÉN SERÁ” - SenderosdeApure.Net

Recientes

BANNER PRINCIPAL

lunes, 15 de diciembre de 2025

SVETLANA GONCHAROVA Y ROBERTO LIAÑO PRESENTAN UNA ROMÁNTICA VERSIÓN BACHATA DE “QUIÉN SERÁ”

Prensa.Hector Álvarez.

La cantante rusa Svetlana Goncharova y el artista español Roberto Liaño unen sus talentos para presentar una emocionante y romántica versión en bachata del clásico “Quién Será”, ofreciendo una interpretación fresca, elegante y llena de sensibilidad.

Esta nueva versión transforma la emblemática melodía en una bachata moderna y envolvente, destacando la cálida voz de Svetlana Goncharova y el estilo característico de Roberto Liaño, quien aporta una producción cuidada que fusiona ritmos latinos con una esencia internacional.


Con esta colaboración, Svetlana Goncharova y Roberto Liaño reafirman su vocación artística por crear música que conecte culturas y emociones, consolidándose como una dupla con una propuesta musical única.

La versión bachata de “Quién Será” ya está disponible en todas las plataformas digitales.
Leer más

Español: Dona para seguir informando en Senderos de Apure. Para nosotros cualquier aporte desde 1$ en adelante será aprovechado con la finalidad de ejecutar proyectos y programas; educativos, informativos, y benéficos. Puedes ser donante por una vez o permanente. Dale click a Donate para ir a PayPal////////////////// English: Donate to continue reporting on Senderos de Apure. For us, any contribution from $ 1 onwards will be used for the purpose of executing projects and programs; educational, informational, and charitable. You can be a one-time or permanent donor. Click Donate to go to PayPal.

Subscríbete via email

Author Image

Acerca de: Eduardo Galindo Producciones. Email: galineduardo@gmail.com
Periodista graduado en la Universidad Bicentenaria de Aragua (UBA)
CNP Apure-Amazonas 11.410. Venezuela

By a la/s
Etiquetas:

VENTA: LIBRO DIGITAL PROMOCIONAL. 5$ (BCV). DALE CLICK.

VENTA: LIBRO DIGITAL: SENDEROS DE APURE. 5$ (BCV). DALE CLICK.

VENTA: LIBRO DIGITAL: YO AMO APURE. 5$ (BCV). DALE CLICK.

VENTA: LIBRO DIGITAL: EDUARDO: HUMANIDAD. 5$ (BCV). DALE CLICK.

VENTA: LIBRO DIGITAL: GERENCIA DE MEDIOS II. 5$. (BCV). DALE CLICK.

VENTA: LIBRO DIGITAL: POSTALES DIGITALES. 5$ (BCV). DALE CLICK.