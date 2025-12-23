 LIBRO: Alpargata Viajera: una década de caminos y sueños. - SenderosdeApure.Net

Recientes

BANNER PRINCIPAL

martes, 23 de diciembre de 2025

LIBRO: Alpargata Viajera: una década de caminos y sueños.

Alpargata Viajera no es solo un libro; es una invitación a recorrer el mundo a través de historias, anécdotas y experiencias que han dado vida a un blog de viajes durante más de diez años.


Prensa. Kaiser Solano Rangel.

Este libro reúne los relatos de innumerables aventuras por Venezuela, República Dominicana y Colombia, en Latinoamérica; España, Portugal, Italia y Suiza. Cada capítulo es una ventana a paisajes sorprendentes, culturas fascinantes y momentos que han dejado huella en mi como viajera. Si alguna vez has sentido la curiosidad de explorar nuevos destinos, pero no sabes por dónde empezar, este libro te ofrece una guía real y cercana para inspirarte y motivarte a viajar.

Muchos sueñan con recorrer el mundo, pero pocos saben cómo hacerlo sin sentirse abrumados por la planificación, los costos o el miedo a lo desconocido. Alpargata Viajera resuelve ese problema mostrándote que viajar no siempre significa lujos, sino experiencias enriquecedoras y memorables. A través de estos relatos, descubrirás que cada destino tiene su encanto, que la mejor manera de conocer un país es perdiéndote en sus calles y que, a veces, lo más valioso que te llevas de un viaje no es un suvenir, sino una historia que contar.

Gracias Eduardo por ser inspiración con tu proyecto Senderos de Apure, por ser promotor del turismo y la cultura apureña. Que Dios te bendiga siempre. Un abrazo fraternos desde España. 

Leer más

Español: Dona para seguir informando en Senderos de Apure. Para nosotros cualquier aporte desde 1$ en adelante será aprovechado con la finalidad de ejecutar proyectos y programas; educativos, informativos, y benéficos. Puedes ser donante por una vez o permanente. Dale click a Donate para ir a PayPal////////////////// English: Donate to continue reporting on Senderos de Apure. For us, any contribution from $ 1 onwards will be used for the purpose of executing projects and programs; educational, informational, and charitable. You can be a one-time or permanent donor. Click Donate to go to PayPal.

Subscríbete via email

Author Image

Acerca de: Eduardo Galindo Producciones. Email: galineduardo@gmail.com
Periodista graduado en la Universidad Bicentenaria de Aragua (UBA)
CNP Apure-Amazonas 11.410. Venezuela

By a la/s
Etiquetas:

VENTA: LIBRO DIGITAL PROMOCIONAL. 5$ (BCV). DALE CLICK.

VENTA: LIBRO DIGITAL: SENDEROS DE APURE. 5$ (BCV). DALE CLICK.

VENTA: LIBRO DIGITAL: YO AMO APURE. 5$ (BCV). DALE CLICK.

VENTA: LIBRO DIGITAL: EDUARDO: HUMANIDAD. 5$ (BCV). DALE CLICK.

VENTA: LIBRO DIGITAL: GERENCIA DE MEDIOS II. 5$. (BCV). DALE CLICK.

VENTA: LIBRO DIGITAL: POSTALES DIGITALES. 5$ (BCV). DALE CLICK.