 Ralphy Dreamz presenta su nuevo álbum “Dime que me amas (Deluxe Edition)” bajo el sello ParkEastMusic - SenderosdeApure.Net

Recientes

BANNER PRINCIPAL

miércoles, 24 de diciembre de 2025

Ralphy Dreamz presenta su nuevo álbum “Dime que me amas (Deluxe Edition)” bajo el sello ParkEastMusic

Prensa. HA Comunicaciones 

El talentoso bachatero Ralphy Dreamz vuelve a sorprender a su público con el lanzamiento de su esperado álbum “Dime que me amas (Deluxe Edition)”, una producción especial que reúne 18 cautivadores sencillos, incluyendo su más reciente éxito promocional “Extraño”. Este lanzamiento llega de la mano del prestigioso sello discográfico ParkEastMusic, marcando un cierre de año con broche de oro para el artista.


Con una trayectoria ascendente y millones de reproducciones en plataformas digitales, Ralphy Dreamz se ha consolidado como una de las voces más influyentes de la nueva generación de la bachata. Su estilo fresco, romántico y auténtico ha conquistado audiencias en Latinoamérica, Estados Unidos y Europa, posicionándolo como un referente moderno del género.




El álbum “Dime que me amas (Deluxe Edition)” expande la versión original con nuevas interpretaciones y temas inéditos que capturan la esencia de la bachata contemporánea sin perder su raíz tradicional. Canciones cargadas de sentimiento, melodías envolventes y letras que llegan al corazón hacen de esta producción una experiencia musical imperdible para los amantes del género.


Con este proyecto, Ralphy Dreamz reafirma su compromiso con la música y su capacidad para innovar dentro de la bachata, fusionando lo clásico y lo moderno en una propuesta única. El álbum “Dime que me amas (Deluxe Edition)” ya está disponible en todas las plataformas digitales.

Leer más

Español: Dona para seguir informando en Senderos de Apure. Para nosotros cualquier aporte desde 1$ en adelante será aprovechado con la finalidad de ejecutar proyectos y programas; educativos, informativos, y benéficos. Puedes ser donante por una vez o permanente. Dale click a Donate para ir a PayPal////////////////// English: Donate to continue reporting on Senderos de Apure. For us, any contribution from $ 1 onwards will be used for the purpose of executing projects and programs; educational, informational, and charitable. You can be a one-time or permanent donor. Click Donate to go to PayPal.

Subscríbete via email

Author Image

Acerca de: Eduardo Galindo Producciones. Email: galineduardo@gmail.com
Periodista graduado en la Universidad Bicentenaria de Aragua (UBA)
CNP Apure-Amazonas 11.410. Venezuela

By a la/s
Etiquetas:

VENTA: LIBRO DIGITAL PROMOCIONAL. 5$ (BCV). DALE CLICK.

VENTA: LIBRO DIGITAL: SENDEROS DE APURE. 5$ (BCV). DALE CLICK.

VENTA: LIBRO DIGITAL: YO AMO APURE. 5$ (BCV). DALE CLICK.

VENTA: LIBRO DIGITAL: EDUARDO: HUMANIDAD. 5$ (BCV). DALE CLICK.

VENTA: LIBRO DIGITAL: GERENCIA DE MEDIOS II. 5$. (BCV). DALE CLICK.

VENTA: LIBRO DIGITAL: POSTALES DIGITALES. 5$ (BCV). DALE CLICK.