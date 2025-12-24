Ralphy Dreamz presenta su nuevo álbum “Dime que me amas (Deluxe Edition)” bajo el sello ParkEastMusic

Prensa. HA Comunicaciones

El talentoso bachatero Ralphy Dreamz vuelve a sorprender a su público con el lanzamiento de su esperado álbum “Dime que me amas (Deluxe Edition)”, una producción especial que reúne 18 cautivadores sencillos, incluyendo su más reciente éxito promocional “Extraño”. Este lanzamiento llega de la mano del prestigioso sello discográfico ParkEastMusic, marcando un cierre de año con broche de oro para el artista.

Con una trayectoria ascendente y millones de reproducciones en plataformas digitales, Ralphy Dreamz se ha consolidado como una de las voces más influyentes de la nueva generación de la bachata. Su estilo fresco, romántico y auténtico ha conquistado audiencias en Latinoamérica, Estados Unidos y Europa, posicionándolo como un referente moderno del género.









El álbum “Dime que me amas (Deluxe Edition)” expande la versión original con nuevas interpretaciones y temas inéditos que capturan la esencia de la bachata contemporánea sin perder su raíz tradicional. Canciones cargadas de sentimiento, melodías envolventes y letras que llegan al corazón hacen de esta producción una experiencia musical imperdible para los amantes del género.





Con este proyecto, Ralphy Dreamz reafirma su compromiso con la música y su capacidad para innovar dentro de la bachata, fusionando lo clásico y lo moderno en una propuesta única. El álbum “Dime que me amas (Deluxe Edition)” ya está disponible en todas las plataformas digitales.