Venezuela conectada con el mundo lusófono

La Coordinación para la Enseñanza del Portugués en Venezuela (CEPE Vzla), en colaboración con la Embajada de Portugal en Caracas, Camões, I.P., el Festival Literario Internacional Flipoços y el Correio de Venezuela, anuncia que el VI Encuentro Virtual de Escritores Lusófonos se celebrará entre el 26 y el 30 de diciembre. Este Encuentro reafirma el compromiso cultural y educativo de Portugal con Venezuela.

Este año, el evento rinde homenaje a Camilo Castelo Branco (1825-1890), una de las figuras más influyentes del Romanticismo portugués. Su legado, marcado por más de 260 obras, desde novelas hasta crónicas sociales, constituye un puente entre la tradición épica portuguesa y la modernidad literaria que caracteriza a la lusofonía contemporánea.

Sobre la importancia de este intercambio, João Pedro Fins do Lago, embajador de Portugal en Venezuela, destaca: «La lusofonía no es un territorio marcado en los mapas, sino un espacio vivo donde nuestras voces se reconocen y se enriquecen mutuamente. Es un puente que une continentes y generaciones y que hoy, en Venezuela, encuentra un lugar privilegiado para renovarse y proyectarse hacia el futuro». En sintonía con esta visión, la lusofonía se presenta hoy no solo como un conjunto de países unidos por una lengua, sino como un territorio vivo donde dialogan memorias, identidades y visiones de futuro entre Europa, América Latina, África y Asia. Esta riqueza cultural adquiere un valor especial en Venezuela, país que acoge a una de las comunidades portuguesas más numerosas del mundo.

En el marco de este VI Encuentro, la CEPE Vzla proyecta este concepto como una herramienta pedagógica fundamental. El objetivo es que los estudiantes venezolanos comprendan que aprender portugués significa acceder a un universo literario diversificado, a oportunidades de movilidad internacional y a un ecosistema económico en crecimiento.

Un homenaje a una vida y una obra inmortales

El Encuentro se inaugurará el viernes 26 de diciembre a las 18:00 h con una conferencia a cargo de João Paulo Braga (Portugal), reconocido profesor e investigador especializado en estudios camilianos. João Paulo Braga forma parte del Agrupamento de Escolas Camilo Castelo Branco y obtuvo su doctorado en la Universidad Católica Portuguesa. Ha desarrollado una extensa labor de edición y análisis crítico junto al Centro de Estudios Camilianos, instituciones fundamentales para mantener viva la investigación sobre el novelista en el ámbito académico actual.

Su intervención situará al autor en el centro del debate, tanto en su faceta de creador prolífico que definió la transición del Romanticismo al Realismo, como en la de figura que encarna los dilemas sociales, morales y de identidad del siglo XIX portugués. Al igual que el ciclo dedicado el año pasado a Camões, esta conferencia refuerza la línea de trabajo que vincula a Venezuela con los grandes clásicos de la literatura portuguesa.

Visión contemporánea de tres continentes

El público podrá asistir, de forma gratuita y virtual, a entrevistas con voces que encarnan la diversidad creativa de la lusofonía contemporánea. La programación se desarrollará de la siguiente manera:

● Día 27: Márcia Barbieri (Brasil). La galardonada novelista compartirá la fuerza de una narrativa marcada por la tensión social, la exploración psicológica y la audacia formal que caracterizan la literatura brasileña del siglo XXI.

● Día 28: Amosse Mucavele (Mozambique). El poeta, ensayista y referente en la gestión cultural en África ofrecerá una profunda reflexión sobre la oralidad, la memoria y los retos poscoloniales.

● Día 29: José Joaquim Cabral (Cabo Verde). Este escritor fue ganador del Premio Arnaldo França. Su obra, como «Destino Aziago», reflexiona sobre la identidad caboverdiana y su diáspora. Actualmente es uno de los más conocidos a nivel internacional.

● Día 30: Isabel Milhanas Machado (Portugal). La poeta y dramaturga aportará una mirada renovadora sobre la escritura colectiva y las artes escénicas, mostrando cómo la literatura portuguesa dialoga hoy con las nuevas formas de narrar.

La presencia simultánea de estos autores de Europa, América Latina y África confirma que la lusofonía es un espacio plural y vibrante, donde múltiples geografías proyectan una visión global del portugués como lengua viva.

Diplomacia cultural y virtualidad

Manteniendo la modalidad que dio origen al Encuentro, las entrevistas se transmitirán a través de YouTube y Facebook. Aunque la pandemia ya ha quedado atrás, este formato ha demostrado ser el más eficaz para un evento concebido como un puente global entre autores lusófonos y miles de estudiantes venezolanos, permitiendo que lectores de todas las regiones del país —incluidas aquellas con acceso limitado a actividades presenciales— participen de forma gratuita. Esta virtualidad ha democratizado el acceso a la literatura, permitiendo dar a conocer a autores consagrados y nuevos talentos, consolidando un espacio inclusivo que trasciende las fronteras geográficas y logísticas.

La enseñanza del portugués en Venezuela y los Encuentros Literarios se han consolidado como una plataforma estratégica que impulsa el intercambio académico y la movilidad estudiantil, promueve la profesionalización de los escritores y fortalece la creación de redes culturales entre continentes. La edición de este año reafirma que la lengua portuguesa constituye para los jóvenes venezolanos no solo una puerta a nuevas experiencias culturales, sino también un campo creciente de oportunidades académicas y económicas.

Una lengua en expansión en Venezuela

Con más de 15.500 estudiantes distribuidos en más de 50 instituciones educativas y 7 universidades, el portugués atraviesa en Venezuela un momento de crecimiento sin precedentes. Lo que hace una década era un esfuerzo concentrado únicamente en la comunidad portuguesa, hoy es un movimiento educativo nacional que conecta a Venezuela con una comunidad global de más de 260 millones de hablantes. Esta expansión, que ha superado los límites de la diáspora luso-venezolana, confirma el lugar del portugués como herramienta de integración cultural, movilidad académica y oportunidades económicas en el siglo XXI.

El VI Encuentro Virtual de Escritores Lusófonos forma parte de un programa cultural de largo alcance, concebido por la Coordinación de la Enseñanza del Portugués en Venezuela (CEPE Vzla) y apoyado por la Embajada de Portugal y Camões, I.P. Este programa incluye formación de profesores, actividades literarias, colaboraciones universitarias, difusión digital y eventos académicos que consolidan un ecosistema educativo sólido y sostenible. Con ello, Portugal reafirma su compromiso de apoyar a las instituciones venezolanas en la tarea de formar nuevas generaciones de estudiantes y profesionales capaces de interactuar con la lusofonía en los ámbitos cultural, educativo y económico. Además, el crecimiento del portugués en Venezuela ha sido posible gracias a esta modalidad virtual, que ha democratizado el acceso al aprendizaje y ha permitido a estudiantes de regiones remotas participar en actividades que antes eran exclusivas de los grandes centros urbanos. Distribuido a través de YouTube y Facebook, el modelo híbrido de enseñanza y difusión cultural ha multiplicado la presencia de la lengua portuguesa y ha fortalecido los lazos entre las instituciones venezolanas y portuguesas, incluso en años de complejidad logística.

El coordinador para la enseñanza, Rainer Sousa, destaca la importancia simbólica y pedagógica del homenaje a Camilo Castelo Branco: «Queremos mostrar al público venezolano que la lusofonía no es una cultura única, sino un universo plural. Homenajear a Camilo nos permite conectar la tradición con los retos contemporáneos de los escritores y, al mismo tiempo, motivar a los jóvenes a descubrir la riqueza del portugués. Este crecimiento no es solo cuantitativo, sino sobre todo cualitativo: cada estudiante que se acerca al portugués descubre una nueva forma de ver el mundo».

Este avance sostenido confirma que el portugués se ha convertido en una lengua de futuro para la juventud venezolana, con un impacto que trasciende lo académico y se proyecta hacia nuevas formas de intercambio cultural, cooperación internacional y oportunidades profesionales.